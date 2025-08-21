К нему едут со всей Украины, чтобы загадать желание: где находится этот "волшебный" мост (фото)

История, традиции и магия любимого символа закарпатской столицы

В самом центре Ужгорода, там, где кристально чистые воды реки уже разделяют Старую и Новую части города, стоит настоящая жемчужина архитектуры. Это пешеходный мост, который уже больше века остается одним из самых дорогих символов закарпатской столицы.

Сегодня, как и столетие назад, мост продолжает быть настоящим сердцем Ужгорода – местом, где встречаются поколения, где рождаются истории любви, где сбываются мечты. "Телеграф" расскажет о его истории подробнее.

От дерева к камню: история длиной в век

Современный мост имеет богатую историю, уходящую в XIX век. К 1893 году через реку Уж пролегал скромный деревянный мост, но стремительная река оказалась сильнее человеческих построек – она безжалостно размыла деревянную конструкцию.

В конце XIX века на его месте возвели прочный каменно-металлический мост длиной почти 100 метров. Это инженерное сооружение стало не просто переправой, а важной транспортной артерией, соединившей две развивающиеся части города.

Железный мост в Ужгороде

Особое место в истории моста занимает 1921 год, когда именно по этой переправе проехал первый городской автобус Ужгорода. Этот момент символизировал начало новой эпохи городского транспорта и модернизации города.

Каменный мост сегодня

Сегодня мост кардинально изменил свое предназначение – он используется исключительно для пешеходов. Это превращение лишь усилило его романтическую ауру и сделало еще более привлекательным для жителей и туристов.

Он выполняет роль своеобразного соединительного моста не только в географическом, но и в символическом смысле. Со стороны Старой части города он выходит на Театральную площадь с ее исторической атмосферой, а со стороны Новой части – на площадь Петефи, создавая удобный и живописный прогулочный маршрут.

Мост с вечерней подсветкой

Мост желаний и влюбленных сердец

За годы своего существования ужгородский пешеходный мост оброс многочисленными поверьями и традициями, что делает его еще более особенным местом в сердцах людей. Самой популярной традицией является вера в то, что мост способен исполнять желания. Местные жители и туристы верят: если во время перехода по мосту загадать самое заветное желание, оно непременно сбудется. Эта традиция превратила обычную прогулку в настоящий ритуал надежды и веры в будущее.

Особое место мост занимает в сердцах влюбленных. Молодожены часто прикрепляют на перилах замки как символ прочности своих отношений, а ключи бросают в воды реки Уж. Верят, что такой обряд защитит брак от всех невзгод и подарит паре долгую счастливую жизнь вместе.

