Денежная удача надолго от вас отвернется: что категорически нельзя делать 30 августа

В субботу, 30 августа, православные и греко-католики чтят память святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового. По старому стилю этот праздник припадал на 12 сентября.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Александр, Иоанн Постник и Павел Новый — святители, каждый из которых в свое время возглавлял Константинопольскую патриархию и внес значительный вклад в укрепление веры. Они известны своим духовным подвигом, аскетизмом и служением Церкви.

Что можно делать 30 августа:

Сегодня верующие молятся святителям Александру, Иоанну Постнику и Павлу Новому и просят о духовной мудрости, терпении и крепком здоровье;

В этот день следует совершать благие дела, помогать нуждающимся и поддерживать родственников и друзей;

Можно заниматься домашними делами, но не тяжелым физическим трудом;

Сегодня можно собирать полевые травы. В народе считали, что они будут обладать особой целебной силой.

Что можно и нельзя делать 30 августа

Что нельзя делать 30 августа:

В этот день нельзя ссориться и конфликтовать, обижать людей, проявлять злость и зависть, потому что такие поступки привлекут несчастье и трудности;

Бездействие сегодня считалось дурной приметой, потому что можно "пропустить" благоприятные возможности и потерять денежную удачу;

Нельзя начинать новые крупные дела. В народе говорили, что такие поступки могут закончиться неудачей;

Не стоит в этот день давать и брать в долг. Любые финансовые операции приведут к убыткам.

