Без принудительной мобилизации никак? "Ахиллес" объяснил, как пополнять ряды ВСУ

Нагрузка на военных на фронте растет

Принудительная мобилизация в Украине — суровая реальность, без которой уже фактически почти не обойтись. Ведь момент, когда еще можно было поощрять мужчин служить без принуждения, был упущен.

Об этом рассказал Юрий "Ахиллес" Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", депутат Киевского городского совета и советник парламентского комитета по вопросам нацбезопасности "Телеграфа" в материале ""Мир в ближайшие дни" бьет по обороне: Федоренко про принудительную мобилизацию, выплаты военным и реальное состояние фронта".

Что нужно знать:

Принудительная мобилизация имеет два ключевых момента.

Какая бы мобилизация ни была, она должна продолжаться

По словам "Ахиллеса", момент, когда можно было обойтись без принудительной мобилизации, был упущен. Поэтому сейчас она играет два ключевых момента.

По мнению командира, первый — военнообязанные, которые не мобилизовались, понимая, что могут быть принудительно мобилизованы, вынуждены пользоваться рекрутными программами и присоединяться к войску добровольно в качестве добровольца. Людей, выбирающих именно такой путь, достаточно много. Второй — другие, которые принудительно мобилизуются, у них уже нет возможности крутнуть ту рулетку судьбы и выбрать подразделение, которое им нравится.

Во время принудительной мобилизации подразделение они не выбирают, поэтому мужчины получают не то место службы, которое было бы целесообразно их способностям или нуждам войска. "Ахиллес" отмечает, что на данный момент отказаться от принудительной мобилизации, к сожалению, мы не можем.

"Она будет продолжаться. Иначе мы добьемся того, что ребята, выполняющие задачи на передней линии боевых столкновений, не будут иметь замены и будут иметь нагрузку одну на троих", — говорит командир.

То есть, объясняет "Ахиллес", вместо того, чтобы выполнять свой функционал, боец должен выполнять функционал еще ряда не мобилизовавшихся военнослужащих.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, люди чаще жалуются на работу ТЦК и методы мобилизации.