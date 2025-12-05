Кто вскоре возглавит Офис президента: к кому больше всего тяготеет Зеленский

Среди главных кандидатов Шмигаль и Федоров

После увольнения Андрея Ермака с должности главы Офиса президенту возникало немало догадок, кто же может его заменить. Среди большого количества имен президент Владимир Зеленский скорее всего будет выбирать между вице-премьером и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и министром обороны Денисом Шмыгалем.

Как "Телеграфу" отметил источник, Зеленский вероятнее предпочтет именно Федорова. Официально этого еще не подтверждали, но собеседник убежден именно в таком выборе президента.

Что нужно знать:

Михаил Федоров – самый молодой министр в истории Украины и лидер цифровой трансформации

Денис Шмигаль был назначен на должность Министра обороны 17 июля 2025 года

Официально президент еще не называл человека, который станет новым руководителем ОП

Заметим, что в одном из интервью политтехнолог и управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний говорил, что именно Федоров, скорее всего, станет главой Офиса. Ведь у него много преимуществ, он достаточно активен и мог бы возглавить много направлений.

"Думаю, этот человек достаточный, уже искусный в переговорном процессе, например, собирании голосов в парламенте и многое другое. Поэтому это более-менее приемлемые кандидаты, в соответствии с нужными навыками, которые требуются от главы Офиса президента", — подытожил Тарас Загородний.

Что известно о Федорове и Шмыгале

Михаил Федоров – самый молодой министр в истории Украины и лидер цифровой трансформации. Он прошел путь от студента к бизнесмену и политику. В 2019 году руководил digital-направлением предвыборной кампании Владимира Зеленского, после чего стал его внештатным советником по digital. На парламентских выборах 2019 прошел в Раду по списку партии "Слуга народа". С 29 августа 2019 года занимает должность вице-премьер-министра Украины и одновременно возглавляет Министерство цифровой трансформации.

Михаил Федоров

Денис Шмигаль – рекордсмен пребывания на должности премьер-министра Украины – почти 5 лет. С 2009 года начал политическую карьеру в должности помощника председателя Львовской облгосадминистрации и и.о. начальника главного управления экономики ОГА. В 2019 году стал председателем Ивано-Франковской ОГА, а с 2020 года — вице-премьер-министром Украины, министром развития общин и территорий. В 2020 году Шмыгаля назначили премьер-министром Украины, в 2025 году он возглавил Министерство обороны.

Денис Шмигаль

Ранее "Телеграф" рассказывал, что уволившийся с должности руководителя Офиса президента Андрей Ермак после того, как к нему пришли с обысками НАБУ и САП, заявил, что решил отправиться на фронт.