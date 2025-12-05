Называлось даже в честь организатора Голодомора: почему Апостолово столько раз переименовывали

Каждое переименование является ответом на запрос времени

Названия украинских городов – это своеобразные маркеры времени, которые содержат отпечатки исторических событий, культурных влияний и политических трансформаций. На протяжении веков топонимы менялись вместе с приходящими и отходящими государствами, с насаждающимися идеологиями и возрождающимися традициями.

История Апостолова – не просто набор дат и названий. Это путь, по которому двигался город, реагируя на политические изменения, эпохи и идеологии. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Что стоит знать об Апостолово

Год основания: 1793

1793 Расположение: Днепропетровская область

Площадь: около 15,8 км.

Население: ориентировочно 14-16 тыс.

Статус: город с 1938 года

город с 1938 года Особенность: ключевой железнодорожный узел Юга Украины

Вошиво – топоним, рожденный природой

Старейшее известное имя населенного пункта – Вошиво. Оно происходило от местного ручья, протекавшего мимо первых поселений. Такое "бытовое" название звучит необычно для современности, но для того времени оно было типичным: люди просто фиксировали на карте то, что видели вокруг.

Покровское – когда центр общины определила церковь

В 1824 году жизнь поселения изменила новопостроенная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Именно она стала поводом для переименования в Покровское. Название сохранялось более века – дольше всех. Это был период, когда религиозные символы определяли не только духовное пространство, но и географические названия.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Апостолово – железная дорога дала новое имя

В начале ХХ века через территорию проложили важную железнодорожную ветку, и на ней появилась станция Апостолово. Ее название, вероятно, связано с родом Апостолов – потомков гетмана Даниила Апостола. Когда транспортный узел стал стратегическим, новое имя перешло и на самое поселение. Так Покровское стало Апостоловым, фактически вступив в эпоху модернизации.

Железнодорожная станция Апостолово

Косиорово – советское идеологическое переименование

В 1930-х годах советские власти начали активно "переписывать" карту, заменяя традиционные и религиозные топонимы именами партийных деятелей. В 1936 году Апостолово переименовали в Косиорово – в честь советского функционера Станислава Косиора. Это название не продержалось и два года – политическая волна быстро изменилась. Уже в 1938-м название Апостолово восстановили, что сегодня выглядит символическим "демонтажем культа" еще в советское время.

Современное Апостолово: город, сохранивший себя

Экономический рост, развитие промышленности и увеличение населения привели к тому, что в октябре 1956 года Апостолово получило статус города районного подчинения. В 2020 году в результате административно-территориальной реформы ликвидирован Апостоловский район, а город вошел в состав вновь образованного Криворожского района как центр своей территориальной общины.

Несмотря на бурю переименований Апостолово осталось важным транспортным узлом и центром локальной жизни. Город небольшой, компактный, но с уникальной историей, которая сегодня переосмыслена в контексте декоммунизации и восстановления культурной памяти.

Его названия последовательно отражали свое время: сначала это были природные названия XVIII века, затем религиозные ориентиры XIX века, затем индустриальный период 1930-х, за которым пришла волна тоталитарных названий в честь партийных деятелей. И уже в новейший период мы видим возвращение к более естественной, исторически логической топонимике – без навязанного политического содержания.

Апостолове показывает, как один город может пройти через несколько государственных систем и идеологий, но при этом остаться самим собой. Меняются таблички и официальные формулировки, а городское пространство все равно сохраняет свою преемственность и память.

