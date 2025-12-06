Что нельзя делать в праздник святого Николая Чудотворца 6 декабря, чтобы не отпугнуть удачу и благополучие
Узнайте, почему сегодня нельзя убирать, стричь волосы и есть мясо
В эту субботу православные верующие и греко-католики по новоюлианскому церковному календарю чтят святителя Николая Чудотворца. Он занимает особое место среди наиболее почитаемых святых христианской церкви.
Праздник, который в 2025 году приходится на субботу, с радостью отмечают и дети, и взрослые. Это замечательная возможность выразить близким свою любовь, проявить заботу и порадовать их подарком или вкусным угощением.
В День Святого Николая христиане традиционно посещают храмы и участвуют в праздничных службах. Они обращаются к святому с молитвами: просят его о защите и молятся за мир в Украине. Этот праздник часто называют детским — и не случайно: дети с нетерпением ждут этого дня, а взрослые заранее прячут под подушки сладости и подарки.
Что нельзя делать 6 декабря
- Грустить, желать зла, злиться, завидовать, ссориться, сквернословить, кричать на детей.
- Убирать, стирать, шить, вязать, вышивать, заниматься ремонтом, выносить мусор – это может принести неудачи.
- Брать деньги в долг или давать взаймы.
- Стричь волосы и ногти.
- Отказывать в помощи тем, кто просит – это считается большим грехом.
- Отправляться в дальние поездки.
- Есть мясные и молочные продукты — идет Рождественский пост 2025.
Народные приметы 6 декабря
- Выпал снег – зима будет снежной.
- Морозный день — следующий год будет счастливым.
- На деревьях иней – в следующем году будет хороший урожай.
- Сколько на Николая выпало снега – столько в мае будет травы.
Праздники и события 6 декабря
- День Вооруженных Сил Украины
- День рождения Санта-Клауса в США
- Всемирный день гаспачо
- Всемирный день фэтбайка (Global Fat-Bike Day)
- День рождения микроволновой печи
