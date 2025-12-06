Что нельзя делать в праздник святого Николая Чудотворца 6 декабря, чтобы не отпугнуть удачу и благополучие

Узнайте, почему сегодня нельзя убирать, стричь волосы и есть мясо

В эту субботу православные верующие и греко-католики по новоюлианскому церковному календарю чтят святителя Николая Чудотворца. Он занимает особое место среди наиболее почитаемых святых христианской церкви.

Праздник, который в 2025 году приходится на субботу, с радостью отмечают и дети, и взрослые. Это замечательная возможность выразить близким свою любовь, проявить заботу и порадовать их подарком или вкусным угощением.

В День Святого Николая христиане традиционно посещают храмы и участвуют в праздничных службах. Они обращаются к святому с молитвами: просят его о защите и молятся за мир в Украине. Этот праздник часто называют детским — и не случайно: дети с нетерпением ждут этого дня, а взрослые заранее прячут под подушки сладости и подарки.

Что нельзя делать 6 декабря

Грустить, желать зла, злиться, завидовать, ссориться, сквернословить, кричать на детей.

Убирать, стирать, шить, вязать, вышивать, заниматься ремонтом, выносить мусор – это может принести неудачи.

Брать деньги в долг или давать взаймы.

Стричь волосы и ногти.

Отказывать в помощи тем, кто просит – это считается большим грехом.

Отправляться в дальние поездки.

Есть мясные и молочные продукты — идет Рождественский пост 2025.

Народные приметы 6 декабря

Выпал снег – зима будет снежной.

Морозный день — следующий год будет счастливым.

На деревьях иней – в следующем году будет хороший урожай.

Сколько на Николая выпало снега – столько в мае будет травы.

Праздники и события 6 декабря

День Вооруженных Сил Украины

День рождения Санта-Клауса в США

Всемирный день гаспачо

Всемирный день фэтбайка (Global Fat-Bike Day)

День рождения микроволновой печи

Напомним, что Рождество по новому церковному календарю не за горами. "Телеграф" рассказывал, какие традиции и обычаи есть в Сочельник и на Рождество Христово.