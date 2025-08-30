Грошова удача надовго від вас відвернеться: що категорично не можна робити 30 серпня
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Пам’ятайте про головні традиції та заборони цього дня
У суботу, 30 серпня, православні та греко-католики вшановують пам’ять святителів Олександра, Іоанна Постника та Павла Нового. За старим стилем це свято припадало на 12 вересня.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Олександр, Іоан Постник і Павло Новий — святителі, кожен з яких свого часу очолював Константинопольську патріархію і зробив значний внесок у зміцнення віри. Вони відомі своїм духовним подвигом, аскетизмом та служінням Церкви.
Що можна робити 30 серпня:
- Сьогодні віряни моляться святителям Олександру, Івану Постнику та Павлу Новому і просять про духовну мудрість, терпіння та міцне здоров’я;
- Цього дня слід робити добрі справи, допомагати нужденним та підтримувати родичів та друзів;
- Можна займатися домашніми справами, але не важкою фізичною працею;
- Сьогодні можна збирати польові трави. У народі вважали, що вони володітимуть особливою цілющою силою.
Що не можна робити 30 серпня:
- Цього дня не можна сваритися та конфліктувати, ображати людей, виявляти злість та заздрість, бо такі вчинки залучать нещастя та труднощі;
- Бездіяльність сьогодні вважалася поганою прикметою, тому що можна "пропустити" сприятливі можливості та втратити грошовий успіх;
- Не можна розпочинати нові великі справи. У народі говорили, що такі вчинки можуть скінчитися невдачею;
- Не варто цього дня давати й позичати гроші. Будь-які фінансові операції призведуть до збитків.
Раніше "Телеграф" писав раніше, коли в Україні відзначають День бабусі 2025 року. Не забудьте підготувати подарунки.