Грошова удача надовго від вас відвернеться: що категорично не можна робити 30 серпня

У суботу, 30 серпня, православні та греко-католики вшановують пам’ять святителів Олександра, Іоанна Постника та Павла Нового. За старим стилем це свято припадало на 12 вересня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Олександр, Іоан Постник і Павло Новий — святителі, кожен з яких свого часу очолював Константинопольську патріархію і зробив значний внесок у зміцнення віри. Вони відомі своїм духовним подвигом, аскетизмом та служінням Церкви.

Що можна робити 30 серпня:

Сьогодні віряни моляться святителям Олександру, Івану Постнику та Павлу Новому і просять про духовну мудрість, терпіння та міцне здоров’я;

Цього дня слід робити добрі справи, допомагати нужденним та підтримувати родичів та друзів;

Можна займатися домашніми справами, але не важкою фізичною працею;

Сьогодні можна збирати польові трави. У народі вважали, що вони володітимуть особливою цілющою силою.

Що не можна робити 30 серпня:

Цього дня не можна сваритися та конфліктувати, ображати людей, виявляти злість та заздрість, бо такі вчинки залучать нещастя та труднощі;

Бездіяльність сьогодні вважалася поганою прикметою, тому що можна "пропустити" сприятливі можливості та втратити грошовий успіх;

Не можна розпочинати нові великі справи. У народі говорили, що такі вчинки можуть скінчитися невдачею;

Не варто цього дня давати й позичати гроші. Будь-які фінансові операції призведуть до збитків.

