Кража века: мужчина вынес "Путина", пока охранник наблюдал (фото, видео)

Галина Михайлова
Владимир Путин
Владимир Путин. Фото dw.com

Двойника до сих пор не нашли

Картонного российского президента Владимира Путина украли из подъезда ЖК в Москве. В холле дома в одном из отдаленных от центра районов мужчина в синей куртке решил, что бумажный президент лучше будет смотреться в другом месте.

Представьте — посторонний мужчина взял одной рукой все "величие России"... и спокойно унес прочь. Камеры наблюдения зафиксировали "кражу" на видео. Человек, забравший Путина, действовал уверенно и без спешки. Охранник внимательно наблюдает за процессом и даже пытается задавать вопрос "киднепперу", но даже не пытается препятствовать, удовлетворившись ответами.

Жители заметили пропажу почти мгновенно. Поиски продолжаются, но пока безрезультатно – местонахождение "государственного деятеля" остается загадкой.

бумажный Путин
Так выглядел бумажный Путин до похищения

В комментариях уже шутят, что охрана в сговоре с грабителем, а также удивляются формулировкам о картонном президенте. "Кому этот умственно отсталый понадобился, не надоел еще в телевизоре? Кто теперь будет о семейных ценностях, духовных скрепах, балалайках вещать", — пишет Наталья.

Не забыли и о том, что в США Путина и Россию называют "бумажным тигром" из-за запугивания других.

Ранее Телеграф рассказывал, что на лице Путина то появляется, то исчезает странная припухлость. В сети задаются вопросом – кто из них двойник.

