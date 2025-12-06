Кража века: мужчина вынес "Путина", пока охранник наблюдал (фото, видео)

Двойника до сих пор не нашли

Картонного российского президента Владимира Путина украли из подъезда ЖК в Москве. В холле дома в одном из отдаленных от центра районов мужчина в синей куртке решил, что бумажный президент лучше будет смотреться в другом месте.

Представьте — посторонний мужчина взял одной рукой все "величие России"... и спокойно унес прочь. Камеры наблюдения зафиксировали "кражу" на видео. Человек, забравший Путина, действовал уверенно и без спешки. Охранник внимательно наблюдает за процессом и даже пытается задавать вопрос "киднепперу", но даже не пытается препятствовать, удовлетворившись ответами.

Жители заметили пропажу почти мгновенно. Поиски продолжаются, но пока безрезультатно – местонахождение "государственного деятеля" остается загадкой.

Так выглядел бумажный Путин до похищения

В комментариях уже шутят, что охрана в сговоре с грабителем, а также удивляются формулировкам о картонном президенте. "Кому этот умственно отсталый понадобился, не надоел еще в телевизоре? Кто теперь будет о семейных ценностях, духовных скрепах, балалайках вещать", — пишет Наталья.

Не забыли и о том, что в США Путина и Россию называют "бумажным тигром" из-за запугивания других.

