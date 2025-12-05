"Баночка джина" за 250 тыс. долларов: НАБУ показало отрывки из прослушки Скороход и вручило подозрение

С поличным поймали помощника и сообщника депутата

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении нардепке и ее сообщникам. Бюро не называет имени фигурантки, но вероятнее всего речь идет об Анне Скороход.

Что нужно знать:

НАБУ опубликовало отрывки разговоров нардепки из прослушки

Народную избранницу подозревают в вымогательстве взятки

Подозрение также объявили помощнику и сообщнику нардепки

Как сообщили в Бюро, НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла народный депутат. Вероятнее всего, речь идет об Анне Скороход, у которой накануне проходили обыски.

Бюро опубликовало отрывок видео, на котором нардеп общается с мужчинами по делу. Во время разговора звучит немало ругательств, разговоров о деньгах и даже угрозы.

"Я что здесь баночка джина? Я могу нанять пацанов, которые вас где-то в проулке в вы**ут", — сказала женщина.

НАБУ объявило подозрение нардепке

Следствие выяснило, что за 250 тысяч долларов злоумышленники предлагали представителю организации организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента. Когда "клиент" передал им часть в размере 125 тысяч долларов, его заверили, что деньги передадут чиновникам СНБО.

Более того, представителя организации попросили написать расписку, в которой говорилось, что он якобы одолжил эти деньги. А также должен донести остаток суммы. Но ни членам СНБО, ни другим должностным лицам средства так и не передали, ведь злоумышленники не нашли лицо, которое бы согласилось совершить незаконные действия.

Обыски НАБУ у нардепки Скороход

Интересно, что в тот день, когда нардепка Скороход потребовала взятку от предпринимателя, а это произошло в сентябре 2025 года. В Раде она в том же платье и с теми же серьгами жаловалась, что "воры приходят в стены Верховной Рады".

Что предшествовало

В пятницу, 5 декабря, НАБУ провело обыски у нардепки. Она уже подтвердила оперативные действия. По ее словам, ей "нечего скрывать" и назвала это "прямым давлением" на оппозицию.

Анна Скороход

"Моя деятельность — на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий подталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность через принципиальную позицию", — написала Анна Скороход.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть интересного в декларации нардепки Скороход.