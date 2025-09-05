Она знает все секреты охоты. В Карпатах живет редкая хищница (фото)
Ее почти не увидишь в лесу
В Карпатском биосферном заповеднике недавно зафиксировали редкого незаметного жителя. Он принадлежит к семейству куньих.
Этим животным является норка европейская. Она известна своей ловкостью и мастерством в охоте, как написали в Карпатском биосферном заповеднике на Facebook.
Что это за животное
Европейская норка — небольшой хищник семейства куньих. Ее тело вытянутое, длиной около 30-45 см, а хвост добавляет еще 12-20 см. Шерсть темно-коричневого цвета, слегка блестящая, брюшко светлее. Большие, круглые глаза и чувствительные усы помогают животному ориентироваться в темноте и воде.
Что еще стоит знать о хищнике
В заповеднике отмечают, что потеря природных сред обитания и конкуренция с американской норкой сделали этот вид редким и уязвимым. Поэтому ее нельзя трогать.
