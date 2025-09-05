Вона знає усі секрети полювання. У Карпатах живе рідкісна хижачка (фото)
Її майже не побачиш у лісі
У Карпатському біосферному заповіднику нещодавно зафіксували рідкісного непомітного мешканця. Він належить до родини куницевих.
Цією тваринкою є норка європейська. Вона відома своєю спритністю та майстерністю у полюванні, як написали у Карпатському біосферному заповіднику на Facebook.
Що то за тваринка
Європейська норка – невеликий хижак родини куницевих. Її тіло витягнуте, довжиною близько 30–45 см, а хвіст додає ще 12–20 см. Шерсть темно-коричневого кольору, злегка блискуча, черевце світліше. Великі, круглі очі та чутливі вуса допомагають тваринці орієнтуватися у темряві та воді.
Що ще варто знати про хижака
У заповіднику наголошують, що втрата природних місць існування та конкуренція з американською норкою зробили цей вид рідкісним і вразливим. Тому її не можна чіпати.
