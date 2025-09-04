Редкого хищника с Дальнего Востока заметили на Днепропетровщине (видео)

Это животное не прочь залезть в курятник

Редкий енот появился в Днепро-Орельском заповеднике. В пруду сняли на видео уссурийского енота – маленького хищника с Дальнего Востока. Он плавает, прячется в болотах и ​​вредит птичьим кладкам, а зимой впадает в спячку, предварительно сильно набрав вес.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы. Этот вид обычно живет за тысячи километров от Украины.

Уссурийский енот — хищное всеядное животное из семейства псовых, которое в народе называют по-разному: мангут, енотовидная собака или лиса. Размеры у неё средние: длина тела около 65–80 см, хвост — до 25 см, вес летом 4–6 кг, а зимой может достигать 10 кг.

Живет этот зверь в лесах и лесостепях Дальнего Востока, Китая, Монголии, Кореи, Японии и даже на севере Вьетнама. В выборе жилья непривередлив: занимает норы барсуков и лис, может поселиться под корнями деревьев, в буреломе, тростнике или даже в старых землянках и блиндажах.

Активнее всего енотовидная собака в сумерках и ночью, но при сильном голоде выходит и днём. Она не столько охотник, сколько собиратель — обходит укромные уголки в поисках еды. Рацион у неё разнообразный: мыши, насекомые, моллюски, рыба, ягоды и падаль. Может полакомиться и курицей, если проберётся в деревенский курятник.

К зиме эти животные заметно толстеют, запасая жир, и впадают в спячку.

