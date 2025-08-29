"Паук-тигр" поселился в Чернобыльском заповеднике: как выглядит редкий хищник (фото)

Этот вид не несет угрозы для человека

Украинская природа богата на редкие существа, некоторые из которых почти невозможно увидеть. Одним из таких оказался большой паук, которого увидели в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Этого яркого паука называют аргиоп тигровый. Он еще известен как паук-оса, ведь на его теле есть желто-черно-белые полоски, напоминающие тигровую шкуру, написали в "Бородянка online" на Facebook.

Как выглядит паук

Для справки

Аргиопа тигровая — крупный паук, самки которого достигают до 2,5 см в длину, а самцы значительно меньше. Они плетут характерную круглую паутину, где в центре есть "елочка". Обитает этот вид на сухих лугах, опушках и в зарослях, где есть достаточно травы для крепления сетей.

Паутина паука

сновными жертвами аргиопы являются лошадки, саранча и бабочки. Паук неподвижно ждет добычу в центре паутины, сидя вниз головой. Этот вид активно охотится в дневное время, используя свою паутину для ловли насекомых.

Как охотится паук

На первый вид паук страшный, но он не представляет опасности для человека. Его яд слабый и предназначен для парализации мелких насекомых. Укус возможен лишь тогда, когда человек будет пытаться прикоснуться к пауку. В таком случае последствия ограничиваются легким покраснением, подобным укусу комара или муравья.

