Символ поддержки Украины украшает улицы одной из стран Европы: с каких пор она носит это название (фото)

В Великом Герцогстве Люксембурге с июля 2022 года находится Киевский бульвар

В июле 2022 года в Великом Герцогстве Люксембурге появилась новая улица, название которой символизирует поддержку Украины в войне с Россией. Городской совет принял решение назвать одну из новых улиц в честь Киева.

Так в городе Люксембург появился Boulevard de Kyiv, Capitale de l'Ukraine — Киевский бульвар, который стал своеобразными "южными воротами" в город. Об этом написали в Diaspora.ua на Facebook.

Этот бульвар простирается от центрального железнодорожного вокзала через район Ховальд до Эсперанжа. На начальном участке пролегает современная трамвайная линия, считающаяся символом города.

В публикации пояснили, изначально планировалось назвать улицу в соответствии с французской орфографией — Boulevard de Kiev, однако украинская община выступила против. В результате обсуждений было утверждено написание Kyiv, что соответствует украинской транслитерации и подчеркивает уважение к национальной идентичности Украины.

Киевский бульвар в Люксембурге

