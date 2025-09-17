Никогда это не делайте с виноградом осенью, если хотите сохранить урожай до весны: где его спрятать

Названы четыре причины, как не стоит делать с ягодой

Осенний виноград можно сохранить до весны, но для этого важно избегать распространенных ошибок. Каких именно?

Об этом расскажет "Телеграф". Мы также поделимся лайфхаками, как сохранить урожай винограда.

Если оставить кисти в пластиковых пакетах или герметичных контейнерах, внутри быстро накапливается влага, и ягоды начинают гнить. Еще одна ошибка – мыть виноград перед тем, как спрятать его, ведь вместе с водой смывается естественный восковой налет, защищающий ягоды от порчи.

Не следует также держать гроздья рядом с яблоками или грушами: эти фрукты выделяют этилен, ускоряющий созревание и порчу винограда. А если оставить урожай в теплом помещении, где температура выше +10 ° C, ягоды быстро теряют сочность и сахаристость.

Как правильно хранить урожай винограда

Чтобы виноград оставался свежим, его нужно хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Лучше всего подходит погреб, подвал или холодильная камера с температурой от 0 до +4 °C и высокой влажностью.

Хранение винограда

Грозди можно подвесить на проволоке или деревянных планках так, чтобы они не касались друг друга – это предотвращает появление плесени. Другой способ – сложить виноград в деревянные или картонные ящики, пересыпав сухими опилками или песком.

Если же урожая немного, его можно хранить в холодильнике, укутав гроздья бумагой, чтобы ягоды не пересыхали.

