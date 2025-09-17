Его картины висели у президента США Кеннеди: что известно о жизни выдающегося украинца (фото)

Американский художник украинского происхождения Яков Гнездовский рисовал картины того, что видел перед собой

Яков Гниздовский — украинский и американский художник. Он прославился как мастер графики и линогравюры, его работы украшали кабинет президента США Кеннеди, и некоторые из них до сих пор хранятся в мировых музеях.

Этот художник родился в Черткове на Тернопольщине, но прославился на весь мир. О его жизненном пути расскажет "Телеграф".

Яков Гниздовский учился в местной Пилипченской школе. В 12-летнем возрасте продолжил обучение в Чертковской частной гимназии имени Маркияна Шашкевича, а уже в 19 лет был арестован по подозрению за принадлежность к молодежной организации "Юнацтво", руководимой Организацией Украинских Националистов (ОУН). Парень пытался доказать, что не был причастен к политической деятельности. Во время слушания он взялся зарисовывать присутствующих в зале. Увидев это, судья заметил: настолько спокойно вести себя на заседании может только человек, который не виноват.

Яков Гнездовский

Позже юноша решил покинуть родной город и перебраться во Львов. Здесь он активно приобщился к художественной жизни, одновременно учился и работал по специальности "молодым карикатуристом" во львовском сатирическом журнале "Комар".

Благодаря поддержке митрополита Андрея Шептицкого, Гнездовский получил стипендию для обучения в Европе — в Варшавской академии искусств. Однако уже через год учебу прервала война, и художник оказался в Загребе, а позже — в Мюнхене, где пробыл до 1949 года.

В том же году судьба привела его в США. Сначала художник работал в Миннесоте как дизайнер в рекламной фирме Brown and Bigelow, однако настоящее признание получил в Нью-Йорке. Именно здесь он создал известные серии линогравюр с изображением животных, растений и пейзажей, потому что жил рядом с Ботаническим садом и зоопарком.

Его работы "Зимний пейзаж" и "Подсолнух" украсили Белый дом в кабинете президента Джона Кеннеди.

Две картины, висевшие в кабинете Джона Кеннеди

Творческий период в Америке

Первые награды в США Яков Гнездовский получил в 1950 году: вторая премия Миннеапольского института искусств за дерево "Куст" и награда на выставке штата Миннесота за картину "Яйца". Эти успехи побудили художника переехать в Нью-Йорк и полностью посвятить себя искусству.

Картина "Кущ"

В новом городе он обратился к японской ксилографии. Из-за недостатка средств для оплаты моделей объектами его творчества стали растения и животные. Художник находил их в ботанических садах и зоопарке Бронкса. Среди "моделей" были орангутан Энди, в честь которого зоопарк даже приобрел его гравюру, и овца, позировавшая для известной работы "Овцы".

Яков Гнездовский — автор картины "Овца"

Гнездовский также работал на древесине вишни, груши или бука, а отпечатки печатал на японской рисовой бумаге васи. Его первая персональная выставка состоялась в США в 1954 году, а настоящее признание пришло после приобретения галереей Ассоциации Американских Художников в Нью-Йорке 200 отпечатков его серии дереворезов "Сосны".

В Париже художник имел три успешных выставки, где показал не только графику, но и живопись, керамику и скульптуру. С 1960-х его работы экспонировались в разных странах мира – от Европы до Японии и Африки. О нем даже сняли документальный фильм "Овцы в дереве", получивший награду на кинофестивале в Нью-Йорке.

В настоящее время произведения Гнездовского хранятся в музеях США и Европы. В 1990-х его жена передала часть коллекции в Украину. Сам художник, по собственному завещанию, покоится на Лычаковском кладбище во Львове, куда его перезахоронили в 1995 году.

