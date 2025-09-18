Не божья коровка и пчела. В Украине заметили редкое насекомое с необычной окраской

Вид распространен в Европе, в частности в Украине, но встречается довольно редко

В Украине зафиксировали появление редкого насекомого. Она внешне напоминает сочетание божьей коровки и пчелы.

Об интересной находке сообщил Павел Мороз в Facebook-сообществе "Насекомые Украины". Он рассказал о своей находке.

Сначала подумал, что это еще одна разновидность Сонечки. Ибо яркий красный окрас и черные пятнышки сбивают с толку. Уже после тщательного осмотра признал, что разница поразительна, это совсем другой жук, написал Мороз

На фотографиях видно довольно крупное насекомое с ярко-красно-оранжевой окраской и характерными черными пятнами. Тело жука массивное, опушенное, с четко выраженной головой и грудью. Особенно заметны большие сложные глаза и сильные челюсти.

Клитра. Фото — Павел Мороз

В комментариях пользователи помогли идентифицировать насекомое как клитру гладкую (Clytra laeviuscula) — представителя семьи листоедов.

Что известно о клитре гладкой

Клитра гладкая — это жук из семьи листоедов, подсемейства клитрин. Вид распространен в Европе, в частности, в Украине, но встречается довольно редко, поэтому его появление можно считать интересной находкой.

Особенности вида:

• Длина тела: 7–15 мм.

• Окрас: ярко-красный или оранжево-красный с черными пятнами.

• Тело опушенное, массивное.

• Активны в весенне-летний период.

• Питаются листьями разных растений.

• Личинки развиваются в муравейниках, где живут в симбиозе с муравьями.

Клитры обладают интересной биологической особенностью — их личинки живут в муравейниках, где питаются органическими остатками, не нанося вреда хозяевам. Взрослые жуки питаются листьями деревьев и кустов.

