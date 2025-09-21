Народная героиня Украины, расстрелянная под Киевом: какой была Амина Окуева и как наказали ее убийц

Амина Окуева была причастна к созданию батальона имени Джохара Дудаева

Убийство Амины Окуевой, которое произошло в конце октября 2017 года, потрясло социальные сети. Она была известной публичной личностью, участвовала во Второй чеченской войне, а в Украине присоединилась к Революции достоинства и воевала на Донбассе. Однако погибла Амина не от пули на поле боя.

что известно о деле, которому уже через месяц будет 8 лет, а также вспомнит, что известно о самой Амине Окуевой, которая имела орден "Народный герой Украины".

Родилась в Одессе, воевала в Чечне: факты из биографии женщины

Амина Окуева родилась 5 июня 1983 года в Одессе. Ее отец был чеченцем, а мать – полькой. Детство она провела в Москве и Грозном, в 2000 году приняла ислам и по религиозным убеждениям носила хиджаб. В Украине постоянно проживала с 2003 года. Она окончила Одесский медицинский университет и работала врачом.

Женщина участвовала во Второй чеченской войне на стороне Ичкерии. Когда в Украине началась Революция достоинства, она присоединилась к ней как врач. С 2014 года воевала на Донбассе в составе батальонов "Киев-2" и "Золотые ворота" – участвовала в обороне Дебальцево, выполняла боевые задания вблизи Чернухиного Луганской области. Кроме того, Окуева помогала создавать батальон имени Джохара Дудаева, где являлась пресс-офицершей.

Амина Окуева, пресс-офицер батальона имени Джохара Дудаева

На парламентских выборах 2014 года Амина баллотировалась в Верховную раду по одномандатному избирательному округу, однако в парламент ей попасть не удалось.

Осмаева была замужем трижды, последним ее мужем стал чеченский доброволец Адам Осмаев.

Адам Осмаев, доброволец украинской армии

Первое покушение: преступник выдавал себя за журналиста

1 июня 2017 года в Киеве произошло первое покушение на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. Нападающий выдавал себя за журналиста французского издания Le Monde и несколько раз встречался с супругами, якобы готовя о них материал. В тот день он сел с ними в автомобиль по улице Кирилловской и открыл огонь.

Фото с места покушения на Амину Окуеву и Адаму Осмаеву

Осмаев получил серьезные ранения, но выжил. Окуева успела достать пистолет и четырежды попала в нападающего, что позволило его задержать. Министерство внутренних дел заявило, что киллер может быть связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

При себе нападавший имел документы на имя украинца Дакара Александра Винустовича. Однако позже его идентифицировали как Артура Денисултанова (также известного как Курмакаев). В то же время в СМИ появлялись и другие данные, где его называли Вернером, зарегистрированным по другому адресу.

Артур Денисултанов, которого позже обменяли на украинских пленных

Это была профессиональная засада: как погибла Амина Осмаева

30 октября 2017 года Амина Окуева погибла во время вооруженного нападения вблизи поселка Глеваха Киевской области. Автомобиль, в котором ехала вместе с мужем Адамом Осмаевым, обстреляли на железнодорожном переезде. Осмаев получил ранение, но выжил.

Он вспоминал, что нападение выглядело как тщательно подготовленная военная засада:

Это классическая засада была. В укромном месте, на повороте, военная такая засада. Мы переехали переезд и там Г-образный поворот, и на втором повороте внезапно началась автоматическая стрельба. Я сразу по газам. Амина рядом со мной сидела. Обстрел шел по правую сторону, он буквально несколько секунд продолжался, пока я не ушел из зоны обстрела. Но за эти несколько секунд, к сожалению, в нее попали. Адам Осмаев

Автомобиль Осмаева и Окуевой, расстрелянный убийцами

По словам Осмаева, он пытался оказать жене помощь и использовал гемостатическое средство "Целлокс", однако ранение оказалось смертельным. Амина получила пулю в голову, которая разбила череп, и вскоре перестала подавать признаки жизни.

1 ноября 2017 года Амину Окуеву похоронили в Днепре рядом с могилой Исы Мунаева, согласно ее завещанию. От публичной церемонии отказались из соображений безопасности, а похороны прошли под охраной.

Две версии: куда дошло расследование

МВД Украины заявило, что рассматривает две ключевые версии убийства: причастность российских спецслужб или чеченских сил, связанных с Рамзаном Кадыровым. Оружие, из которого стреляли, — чешский автомат Sa vz. 58 калибра 7,62 на 39 мм — нашли в 600 метрах от места засады. Эта модель в Украине редкая, ведь она была снята с вооружения еще в 2000 году.

12 января 2020 года прокуратура Киевской области совместно с полицией задержала группу киллеров, среди которых был вероятный организатор убийства Амины Окуевой. Экспертиза подтвердила совпадение ДНК одного из задержанных с образцами, найденными на оружии, оставленном с поличным.

Речь шла об Игоре Редькине, гражданине Украины 1964 года рождения, который проживал в Киеве и ранее не имел судимостей. Его вместе с сообщниками подозревали не только в нападении на Окуеву и Адама Осмаева, но и в двух убийствах: руководителя компании "Caparol Украина" Павла Сможного в 2016 году и начальника управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павла Миленького.

Игорь Редькин, убийца Амины Окуевой. Фото: УНИАН

Интересно, что еще в сентябре 2019 года Редькина и его подельников уже задерживали, но суд отпустил их из-под стражи. Во второй раз его арестовали 15 января 2020 вместе с Андреем Кравченко, которого также подозревали в причастности к убийству Окуевой.

Параллельно следствие выдвинуло подозрение еще одному возможному организатору – Салаху Хумаидову, выходцу из Чечни, добровольцу и военному медику. Его объявили в розыск ведь по данным следователей, именно он подыскивал исполнителей и снабдил их автомобилем.

В феврале 2020 года чеченский политэмигрант Мамихан Умаров, известный как "Анзор", рассказал в интервью, что с 2017 года сотрудничал с украинскими спецслужбами и предупреждал о якобы поступавшем из Чечни заказе на убийство. Он был одним из ключевых свидетелей по делам о нападении на Окуеву и Осмаева, а также о теракте возле телеканала "Эспрессо" в Киеве, когда покушение было совершено на депутата Игоря Мосийчука.

Но уже 4 июля 2020 Умарова убили близ Вены, где он жил после получения убежища в Австрии. Его смерть серьезно осложнила расследование убийства Амины Окуевой.

Заказчики до сих пор находятся в розыске. Следствие по делу уже завершено, обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу. По действующему законодательству, за совершение таких преступлений предусмотрено строжайшее наказание — пожизненное заключение.

Что известно о судьбе ее мужа

В первую годовщину гибели Амины Окуевой ее муж Адам Осмаев опубликовал фотографию с ее могилы, где была видна надгробие с надписью на украинском языке.

Могила Амины Окуевой

После смерти жены он продолжил свою борьбу против российской агрессии и режима Кадырова. В 2020 году Осмаев принял участие в открытии мемориала Окуевой в Глевасе, где в ее честь был установлен памятник в форме скалы.

