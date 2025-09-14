Убийство, которое сотрясло всю Украину: чем закончилось дело о смерти Екатерины Гандзюк

Несколько человек получили крупные сроки

Утром 31 июля 2018 года в Херсоне произошло нападение на 33-летнюю активистку Екатерину Гандзюк, которая в этот момент шла на работу. Злоумышленник плеснул ей в лицо сульфатной кислотой, из-за чего она получила ожоги лица, спины, шеи и руки, кроме того вещество также попало в глаз.

От полученных травм женщина спустя несколько месяцев скончалась в больнице из-за чего масштабные протесты начались по всей Украине. "Телеграф" напоминает, как это было.

Чем известна активистка

Екатерина Гандзюк

Гандзюк была депутатом Херсонского областного и городского советов, затем и.о главы исполкома Херсонского горсовета и советницей городского главы. Кроме того, она была одной из основателей местного издания "МОСТ", которое освещает проблемы в местной политической жизни, а также коррупционные вопросы. После 2014 года она противостояла местным пророссийским силам, среди которых был организатор "русских пробежек", а позже известный коллаборант Кирилл Стремоусов.

Она неоднократно критиковала руководство местной полиции, которое открыто симпатизировало пророссийским политикам. Наиболее громким был ее конфликт с тогдашним руководителем Управления защиты экономики херсонской полиции Артемом Антощуком. Она обвинила его в коррупции, что превратилось в длительное судебное разбирательство в ходе которого последний потерял должность.

Кто убил Катю Гандзюк?

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года, после чего врачи еще несколько месяцев боролись за ее жизнь. 4 ноября активистка умерла из-за полиорганной недостаточности и химических ожогов. По словам врачей, у нее были повреждены 39% кожного покрова.

Изначально дело квалифицировали по статье "хулиганство", однако из-за общественного давления и всеукраинских протестов с лозунгами "Кто убил Катю Гандзюк?", ее переквалифицировали на "покушение на убийство/убийство".

В июне 2019 года пятерым исполнителям убийства — Сергею Торбину (руководитель группы), Никите Грабчуку (непосредственный нападавший), Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову — суд озвучил приговор от 3 до 6,5 лет. Все они признали вину и пошли на сделку.

Организатором убийства признали криминального авторитета и советника главы облсовета Алексея Москаленко ("Левин"), который успел сбежать в Болгарию. Задержали его лишь в январе 2020 года и затем передали украинским правоохранителям.

После этого следствию удалось найти доказательства причастности к убийству тогдашнего главы Херсонского областного совета Владислава Мангера. 26 июня 2023 года его признали заказчиком нападения, а "Левина" — организатором. Оба получили 10 лет тюрьмы и обязали их выплатить 15 миллионов гривен семье Гандзюк.

Владислав Мангер

Однако апелляционные слушания продолжаются до сих пор. В феврале 2025 года суд удовлетворил ходатайства защиты о повторном исследовании доказательств.

Фигуранты дела Гандзюк. Фото: Hromadske

