Похоронили по традициям ислама, а на месте расстрела есть мемориал: как выглядит могила Амины Окуевой

Известная военнослужащая покоится рядом со своим командиром

Семь лет назад, 30 октября 2017 года была убита украинская активистка, участница Евромайдана, врач и лейтенант ВСУ Амина Окуева. Она была женой командира батальона имени Дудаева Адама Осмаева. Родилась в Одессе и боролась за независимость Украины и Ичкерии.

В октябре 2017 года на железнодорожном переезде возле пгт Глеваха в Киевской области неизвестный обстрелял автомобиль, в котором находились супруги. В результате нападения Окуева погибла, а Осмаев был ранен. Нападавшему удалось скрыться.

В декабре 2023 года Венгрия отказалась экстрадировать россиянина Игоря Редькина, подозреваемого в убийстве активистки. Он нарушил условия домашнего ареста и сбежал из Украины в первые дни полномасштабного вторжения России. Заказчик убийства остается неизвестным.

Где похоронена Окуева и как выглядит могила

Похороны военной прошли 1 ноября 2017 года в соответствии с мусульманскими религиозными традициями: были только мужчины и мама Амины Ирина Каминская. Окуеву похоронили рядом с ичкерийским генералом Исой Мунаевым, первым командиром батальона имени Джохара Дудаева, в котором служила Амина. Он погиб в 2015 под минометным обстрелом боевиков "ДНР".

Попрощаться с погибшей собрались около ста родных, друзей и соратников. Во время похорон дежурили полицейские, вооруженные бойцы и специалисты-взрывотехники, сообщали tsn. Меры предосторожности были из-за риска теракта.

Похороны Амины Окуевой Похороны Амины Окуевой

"Похоронили не в Киеве. Никакого тайного молебна в мечети Исламского культурного центра Киева не происходило", — написал тогда в Фейсбуке лидер духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов. Позже стало известно, что военную похоронили в Днепре на Краснопольском кладбище, который местные называют мусульманским.

Фото: Саид Исмагилов

В первую годовщину со дня трагической гибели военной ее муж Адам выложил фото с могилой супруги. На ней стоял камень с именем Амины на украинском языке.

Мемориал на месте расстрела Окуевой

3 декабря 2020 года на месте убийства Амины в Глевахе открыли мемориал в память о погибшей — памятник в виде скалы. На сайте МВД Украины сообщили, что он был отлит из бетона, чтобы защитить мемориал от вандалов.

На открытии присутствовали мать погибшей Ирина Каминская, тогдашние заместитель главы МВД Антон Геращенко и советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Мама Амины Окуевой - Ирина Каминская. Фото: МВД

На памятнике есть цитата из Корана: "Не считайте мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха".

Мемориал в память об Окуевой. Фото: МВД

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