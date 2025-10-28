Будут праздновать в разные даты: когда Пасха у католиков и православных в 2026 году

В 2026 году католики будут праздновать Пасху на неделю раньше православных

Каждый год весной христиане отмечают Пасху – праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа. Для православных и католиков это один из важнейших религиозных праздников, но из-за разницы в способах определения даты празднования дни могут не совпадать.

В 2026 году Пасху в Украине будут праздновать последователи разных конфессий – православные, католики и греко-католики. Даты для этих церквей немного разнятся, хотя разрыв будет небольшим.

Когда Пасха в 2026 году

На первый взгляд кажется, что праздник должен отмечаться одновременно, ведь его дата зависит от лунного календаря: Пасха приходится на первое воскресенье после весеннего полнолуния, учитывая равноденствие 21 марта.

Однако православные ориентируются на юлианский календарь, где 21 марта отвечает 3 апреля по современному календарю. Кроме того, православная Пасха не может быть раньше 4 апреля и переносится, если совпадает с иудейским Песахом. У католиков таких ограничений нет.

Иногда даты праздников у обеих конфессий совпадают, но чаще всего они отличаются. В 2026 году католическая Пасха приходится на 5 апреля, тогда как православные и греко-католики будут праздновать ее 12 апреля, чтобы избежать совпадения с Песахом.

Украинцы празднуют Пасху

Когда Красная горка в 2026 году

Первое воскресенье после Пасхи православные и греко-католики отмечают праздник, который в народе называют Красная горка, Радоница, Фомино воскресенье, Проводы или даже Красная Пасха. Она также известна как Антипасха и символизирует продолжение радости от Воскресения Христова.

В 2026 году Красная горка приходится на 19 апреля. В этот день традиционно проводились народные гуляния, весенние обряды и прощания с пасхальными праздниками.

Среди украинских обычаев этого праздника – посещение могил предков, освящение воды, первые весенние пикники на природе и пение веснянок — старославянских обрядовых песен. Фомино воскресенье сочетает духовный смысл с народными традициями, отражая радость жизни и обновление природы после зимнего периода.

