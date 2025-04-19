Удивите себя и родных. Все языковые нюансы, которые нужно знать к Пасхе

Не только о пасках и писанках

В воскресенье, 20 апреля, все православные украинцы будут праздновать Пасху. И у многих до сих пор остались вопросы относительно того, как правильно на украинском здороваться, называть куличи и крашеные яйца.

"Телеграф" собрал самые главные пасхальные изречения и нюансы, с которыми чаще всего возникают вопросы. Заметим, что на украинском Воскресении Христово называется Великдень, а не Пасха.

Как здороваться на Пасху

В этот светлый праздник не принято здороваться привычными "Добрый день или доброе утро". Следует говорить "Христос Воскрес!", а в ответ "Воістину Воскрес!". Заметим, что такое приветствие уместно не только в Пасхальную ночь или день после нее. Для верующих приветствие "Христос Воскрес!" в период Пасхи и 40 дней после нее заменяет привычное "привет" или "добрый день" в разных сферах жизни.

К тому же в канун Пасхи не правильно говорить "з наступаючим", ведь следует говорить "З прийдешнім Великоднем!" или "Вітаю з наближенням Великодніх свят!".

Как называть традиционную выпечку на Пасху

В украинском языке нет слова "кулич", поэтому традиционное изделие из теста на Пасху следует называть — "паска". Относительно "пасхи" — это выражение ошибочно, ведь это еврейский праздник Песах.

Как называть окрашенные яйца на Пасху

Сваренные в натуральных красителях яйца называют пасхальными яйцами, то есть крашанками. Яйца, расписываемые специальными тематическими орнаментами, называют писанками. Если же яйцо раскрашивают разными красителями с помощью листочков, сеточки, оно все равно называется крашанкой.

Как обращаться к священнику

В Пасху и другие дни к священникам не следует говорить "батюшка" — это русизм. На украинском правильно говорили "отче ти панотець". Жену священника следует называть "матінка, пані, паніматінка".

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