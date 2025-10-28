Святкуватимуть у різні дати: коли Великдень у католиків і православних у 2026

2026 року католики святкуватимуть Великдень на тиждень раніше за православних

Щороку навесні християни відзначають Великдень — свято, присвячене воскресінню Ісуса Христа. Для православних і католиків це одне з найважливіших релігійних свят, але через різницю у способах визначення дати святкування дні можуть не збігатися.

У 2026 році Великдень в Україні святкуватимуть послідовники різних конфесій — православні, католики та греко-католики. Дати для цих церков трохи відрізняються, хоча розрив буде невеликим.

Коли Паска у 2026 році

На перший погляд здається, що свято має відзначатися одночасно, адже його дата залежить від місячного календаря: Великдень припадає на першу неділю після весняного повного місяця, враховуючи рівнодення 21 березня.

Проте православні орієнтуються на юліанський календар, де 21 березня відповідає 3 квітня за сучасним календарем. Крім того, православний Великдень не може бути раніше 4 квітня і переноситься, якщо збігається з юдейським Песахом. У католиків таких обмежень немає.

Іноді дати свят в обох конфесій збігаються, але найчастіше вони відрізняються. У 2026 році католицький Великдень припадає на 5 квітня, тоді як православні та греко-католики святкуватимуть його 12 квітня, щоб уникнути збігу з Песахом.

Українці святкують Великдень

Коли Червона гірка у 2026 році

Першу неділю після Великодня православні та греко-католики відзначають свято, яке в народі називають Червона гірка, Радониця, Фомина неділя, Провідна неділя або навіть Червона Паска. Воно також відоме як Антипасха і символізує продовження радості від Воскресіння Христового.

У 2026 році Червона гірка припадає на 19 квітня. У цей день традиційно проводили народні гуляння, весняні обряди та прощання з великодніми святами.

Серед українських звичаїв цього свята — відвідування могил предків, освячення води, перші весняні пікніки на природі та співання веснянок — старослов'янських обрядових пісень. Фомина неділя поєднує духовний сенс з народними традиціями, відображаючи радість життя та оновлення природи після зимового періоду.

