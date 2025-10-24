Живые цветы и ритуальные венки: когда уместно их убирать с кладбища

Большинство венков имеют хвойные веточки, символизирующие вечность и перерождение души

Во время погребения человека существует множество традиций, которые передаются из поколения в поколение. Среди них и возложение венков на могилки. И тут возникает вопрос: когда эти цветы можно убирать и что с ними делать.

"Телеграф" расскажет, когда лучше избавляться от венков и что об этом говорит церковь. Заметим, что между использованием искусственных цветов и живых фактически нет разницы, однако первый вариант считается менее экологичным.

Когда можно убирать венки с могил

Венки, как и цветы на могилках, символизируют уважение памяти покойного. Живые композиции обычно имеют хвойные веточки, символизирующие возрождение и вечность. Здесь речь идет именно о вечности души и ее перерождении. По православным канонам живые цветы можно убирать с могилки после 9 дней, а искусственные – после 40 дней от смерти.

Однако, если цветы потеряли свой вид раньше и это смущает близких, можно убирать раньше или позже. В любом случае возложение цветов к могилке – это проявление любви к умершему, а чистота на месте погребения способствует душевному покою родственников.

Ритуальные венки

Когда нельзя убирать на кладбище

Есть праздничные дни, когда уборка могил не приветствуется, но церковь не запрещает ее. Раньше воскресенье считалось выходным, чтобы люди могли посвятить время службе в храме и Богу, сейчас же в этом нет такой необходимости. Но все же уборка на большие церковные праздники не приветствуется.

Как правильно ухаживать за могилой

Кроме регулярной уборки и подпушивания земли, достаточно уместным будет посадить на могилы цветы. Конечно, если нет памятника или если он есть, то в зависимости от его формы. Обычно рекомендуют использовать простые цветы — бархатцы, маргаритки, петунии. То есть те растения, которые не привередливы к поливу или уходу.

Могилы военных на Краснопольском кладбище в Днепре

Сажать розы или хризантемы можно в том случае, если есть возможность регулярно их поливать и ухаживать. Также не стоит забывать и о проверке устойчивости памятника – в случае перекоса желательно как можно быстрее устранить проблему.

Как правильно утилизировать венки

Утилизация венков и живых цветов с кладбища должна происходить правильно. Их нельзя сжигать, а лучше выбрасывать на специальные свалки. Искусственные изделия часто изготавливаются из плохо разлагаемых материалов и они вредят экологии. Поэтому важно утилизировать их осторожно и правильно, не причиняя вреда окружающей среде.

