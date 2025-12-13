Прощальный експеримент. Какая песня стала последней в репертуаре Степана Гиги (видео)

Трек и клип вышли 31 октября и объединили классическую эстраду Гиги с иронической эстетикой проекта

Украина потеряла талантливого певца Степана Гигу. Его последняя прижизненная премьера была одновременно и первым дуэтом за всю карьеру. Ею стала песня "Mamma Mia", записанная в дуэте с Артемом Пивоваровым в рамках сайд-проекта The Усы.

Песня и видеоклип вышли 31 октября. "Mamma Mia" соединила поколения и стили: классическую эстрадную харизму Гиги и ироническую, стилизованную под 70-90-е эстетику проекта Пивоварова. По замыслу авторов, это энергичный детектив в духе полицейских сериалов 80-х, где оба музыканта предстают в роли детективов под прикрытием, периодически сняты с элементами миниатюр. В конце клипа – неожиданная развязка.

Сам Степан Гига называл эту работу примером смелого эксперимента и искреннего творческого диалога, подчеркивая, что не боится совмещать классику с современными ритмами: "Мы объединили наши миры: оба композитора, оба пишем тексты и аранжировки. Вместе мы создали нечто большее: энергию, которая объединяет поколения и стили".

Бекстейдж клипа

Певец Артем Пивоваров после смерти Гиги написал, что не хочет в это верить. "Это был человек настоящей миссионерства, который искренне верил, что должен служить людям. Степан Петрович был не просто артистом. Он был человеком света. Его присутствие, его голос, его отношение к людям всегда несли тепло и силу. Такие люди оставляют след, который не сотрется", — написал он в сторону.

Сторис Артема Пивоварова

