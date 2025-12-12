"Не хуже Баскова и Киркорова". Самые известные цитаты покойного Степана Гиги

Одними из самых популярных песен артиста есть "Цей сон", "Яворина", "Золото Карпат"

Смерть украинского артиста Степана Гиги всколыхнула всю сеть. Он прославился в украинском пространстве благодаря своим выдающимся песням, которые слушали миллионы. Но многие помнят и его глубокие высказывания.

"Телеграф" собрал самые известные цитаты Степана Гиги, вошедшие в историю украинской культуры и музыки. Добавим, что скончался артист 12 декабря, в последнее время он находился в реанимации из-за осложнений вирусной болезни на фоне диабета.

Цитаты Степана Гиги:

Я делаю то, что мне нравится… мне не за чем отдыхать, потому что делаю то, что я люблю.

Степан Гига

Я горжусь тем, что мы с коллегами воспитали новое поколение украинцев, которые не знают, кто такой Стас Михайлов или Филипп Киркоров (российские артисты — ред.). Люди приходят к нам добровольно, а это самая высокая награда.

Я люблю вас всех, но больше всего люблю Украину.

Цель моей жизни – оставить после себя что-то для наших потомков….

После человека на земле должна остаться хорошая память.

Я никогда не пел на русском и никогда не прорывался на тот рынок… Это совершенно не интересно, потому что моя песня — для своего народа.

Я себе поставил цель, когда я буду выходить на сцену, я должен петь такие песни, которые поразят до глубины души каждого зрителя. Каждого!

Украинская музыка не хуже музыки Баскова, Киркорова. Я этим никогда не занимался – писал и пел только на украинском.

Когда песня становится народной — это величайшее достижение для исполнителя.

Пока я работал здесь (в Ужгороде), мне все время ломали крылья. Я хотел творить, но условий для этого не было. Я создал в Ужгороде первую профессиональную студию, здесь записал свой "золотой альбом ". Но, представьте, сами жильцы дома отрезали электричество, поджигали двери. Но, несмотря на эти горькие моменты, я люблю Закарпатье. И люблю Ужгород. Когда сюда приезжаю, сердце щемит.

Добавим, что одними из самых известных произведений Степана Гиги есть "Цей сон", "Яворина", "Золото Карпат", "Друзі мої", "Смереки осені не знають".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене умершего артиста и как она выглядит.