Прощальний експеримент. Яка пісня стала останньою у репертуарі Степана Гіги (відео)

Трек і кліп вийшли 31 жовтня та поєднали класичну естраду Гіги з іронічною естетикою проєкту

Україна втратила талановитого співака Степана Гігу. Його остання прижиттєва прем’єра одночасно була й першим дуетом за всю кар'єру. Нею стала пісня "Mamma Mia", записана у дуеті з Артемом Пивоваровим у межах сайд-проєкту The Вуса.

Пісня і відеокліп вийшли 31 жовтня. "Mamma Mia" поєднала покоління й стилі: класичну естрадну харизму Гіги та іронічну, стилізовану під 70–90-ті естетику проєкту Пивоварова. За задумом авторів, це енергійний детектив у дусі поліцейських серіалів 80-х, де обидва музиканти постають у ролі детективів під прикриттям, періодично знято з елементами мініатюр. В кінці кліпу — неочікувана розв'язка.

Сам Степан Гіга називав цю роботу прикладом сміливого експерименту й щирого творчого діалогу, підкреслюючи, що не боїться поєднувати класику з сучасними ритмами: "Ми об’єднали наші світи: обидва композитори, обидва пишемо тексти та аранжування. Разом ми створили щось більше: енергію, яка поєднує покоління і стилі".

Бекстейдж кліпу

Співак Артем Пивоваров після смерті Гіги написав, що не хоче у це вірити. "Це була людина справжньої місійності, яка щиро вірила, що має служити людям. Степан Петрович був не просто артистом. Він був людиною світла. Його присутність, його голос, його ставлення до людей завжди несли тепло і силу. Такі люди залишають слід, який не зітреться", — написав він в сторіс.

Сторіс Артема Пивоварова

Раніше "Телеграф" розповідав, про найвідоміші хіти Степана Гіги. Серед них чимало пісень, які співали кількома поколіннями.