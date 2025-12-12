Умер Степан Гига: что известно

Последние недели состояние здоровья артиста резко ухудшилось

В пятницу, 12 декабря, в возрасте 66 лет во Львове в результате болезни скончался известный певец Степан Гига. О смерти артиста сообщило издание ZAXID.NET со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Степан Гига скончался в реанимации Первого ТМО Львова. Последние несколько недель состояние здоровья артиста резко ухудшилось. Команда певца была вынуждена отменить все концерты и массовые мероприятия с его участием.

Накануне в сети начала распространяться информация о том, что исполнителю ампутировали ногу и он впал в кому. Однако в команде артиста информацию о коме не подтверждали. В среду, 10 декабря, пиарщица Ирэна Зайко вышла на связь и сообщила, что состояние Степана Гиги тяжелое, но стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь, а восстановление требует времени.

