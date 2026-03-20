Проверьте, хорошо ли вы знаете украинский. Эти семь слов назовут не все
Совершенствовать свое знание соловьиной никогда не лишнее
Украинский язык набирает все большую популярность, после начала полномасштабной войны многие русскоязычные украинцы отказываются от языка агрессора. Такие люди, и даже украиноязычные с детства, иногда могут не знать тех или иных слов.
Короткий тест, который поможет проверить свой уровень знания украинского, опубликовал канал "IQ Игры". Назовите, как на украинском сказать о следующих явлениях, а затем сверьтесь с правильными ответами.
Как по-украински назвать:
- 1) Непрямые, обходные дороги или тропинки, ведущие в сторону от основного пути
- 2) Высокий, обрывистый берег или обрыв
- 3) Небо в предвечерней мгле
- 4) Повторное отражение звука, который возвращается после столкновения с препятствиями
- 5) Тяжело проходимые густо заросшие места (леса, заросли, болота)
- 6) По обеим сторонам чего-то, по бокам
- 7) Зерно, хлебные культуры
Правильные ответы
- 1) Манівці
- 2) Круча
- 3) Сутінки
- 4) Відлуння
- 5) Нетрі
- 6) Обабіч
- 7) Збіжжя
Прохождение коротеньких тестов по языку не только помогает понять свой уровень, но и пополняет словарный запас. При желании можно ответить еще на несколько вопросов в видео:
