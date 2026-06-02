Укр

До 34 тысяч гривен за кровь: в Украине хотят ввести интересный штраф

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ужесточение правил должно снизить вероятность критических ошибок
Ужесточение правил должно снизить вероятность критических ошибок. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ответственным лицам могут существенно увеличить степень наказания

В Украине намереваются усилить ответственность за нарушение правил хранения и передачи донорской крови. В связи с этим был разработан соответствующий законороект №13630, предусматривающий штрафы.

Проект был утвержден Комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Он направлен на усиление контроля в этой сфере и снижение рисков для пациентов.

В данном материале "Телеграф" рассказывает, за какие конкретно нарушения хотят наказывать и какой суммой штрафа.

Кого и за что будут наказывать

Должностные лица медучреждений и системы крови будут нести ответственность за:

  • нарушение технологии заготовки, тестирования, а также хранения крови
  • неправильную переработку и контроль качества
  • нарушение правил транспортировки
  • передачу крови неуполномоченным учреждениям
  • незаконную реализацию компонентов крови

В отдельных случаях будет предусмотрена уголовная ответственность:

  • за принуждение к донорству
  • за обман с целью изъятия крови
  • за использование человека как донора против воли

Часть полномочий по рассмотрению дел планируется передать Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, а также судам.

Реформа сферы донорской крови в Украине
Реформа сферы донорской крови в Украине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Суммы штрафов

За нарушение технологического процесса заготовки, тестирования, переработки и хранения донорской крови и ее компонентов предлагается введение штрафа для должностных лиц субъектов системы крови или учреждений здравоохранения, оказывающих услуги по трансфузии крови и/или компонентов крови, в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть, от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, за какую "модернизацию" жилья украинцам грозит огромный штраф.

Теги:
#Штраф #Законопроект #Нарушения #Доноры