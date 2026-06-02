До 34 тысяч гривен за кровь: в Украине хотят ввести интересный штраф

В Украине намереваются усилить ответственность за нарушение правил хранения и передачи донорской крови. В связи с этим был разработан соответствующий законороект №13630, предусматривающий штрафы.

Проект был утвержден Комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Он направлен на усиление контроля в этой сфере и снижение рисков для пациентов.

В данном материале рассказывается, за какие конкретно нарушения хотят наказывать и какой суммой штрафа.

Кого и за что будут наказывать

Должностные лица медучреждений и системы крови будут нести ответственность за:

нарушение технологии заготовки, тестирования, а также хранения крови

неправильную переработку и контроль качества

нарушение правил транспортировки

передачу крови неуполномоченным учреждениям

незаконную реализацию компонентов крови

В отдельных случаях будет предусмотрена уголовная ответственность:

за принуждение к донорству

за обман с целью изъятия крови

за использование человека как донора против воли

Часть полномочий по рассмотрению дел планируется передать Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, а также судам.

Реформа сферы донорской крови в Украине.

Суммы штрафов

За нарушение технологического процесса заготовки, тестирования, переработки и хранения донорской крови и ее компонентов предлагается введение штрафа для должностных лиц субъектов системы крови или учреждений здравоохранения, оказывающих услуги по трансфузии крови и/или компонентов крови, в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть, от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

