"Ворота Крыма" снова парализованы: что произошло на железнодорожном узле Джанкоя

Местные транспортники объясняют остановку движения "техническими причинами"

Российские оккупационные "власти" снова закрыли вокзал в "Джанкой" для пассажиров. Пригородные поезда и поезд в Санкт-Петербург отменены. Предварительно, причина – удар по военному эшелону.

Как сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", взрыв произошел в 23 часа 1 июня. Часть данных указывает на то, что обломки могли повредить пассажирский поезд на путях. Российские власти традиционно не комментируют ситуацию, однако местные СМИ сообщают о приостановлении движения поездов "по техническим причинам".

В частности, отменяются электрички в Феодосию, Керчь, Симферополь и проходные через Джанкой. Одна из них будет отправляться с другой станции. Что касается поезда "Симферополь — Санкт-Петербург", то его отменили в Джанкое.

Скриншот из российского телеграмм-канала

Те, кто стремится добраться до Джанкоя, едут на станцию "Урожайная", а затем автобусами в город. Любопытно, что неделю назад Джанкой уже закрывали для движения поездов. В ночь на 23 мая железнодорожный узел посетили дроны и были слышны взрывы.

Что будет, если вывести узел "Джанкой" из строя/ Инфографика "Телеграф", сделано с помощью notebooklm

Железнодорожная станция Джанкой – важнейший стратегический и логистический узел на севере Крыма. Ее не зря называют "воротами Крыма", поскольку именно через эту станцию проходят все основные транспортные потоки между материковой частью Украины и Крымским полуостровом. Идущая в Джанкое магистраль является основой железнодорожной сети всего полуострова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские Силы обороны взяли под дроновый контроль так называемый "сухопутный коридор" России — дорогу на оккупированной части юга Украины, которая идет через Мариуполь, Бердянск и Джанкой. Это позволяет препятствовать военным поставкам оружия и солдатам русской армии, а также создает значительные проблемы с горючим.