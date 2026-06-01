Украина меняет логику войны: почему на Западе резко заговорили о переломном моменте и силе ВСУ

Ставка Кремля на живую силу больше не окупается

Пока Москва делает ставку на "мясо", Киев перевернул "доску" и изменил саму логику современного ведения боевых действий. Западные аналитики уже открыто заявляют: в российско-украинской войне наступает переломный момент.

О том, как новые удары дронами меняют общую картину боевых действий и почему на Западе заговорили об уверенном оптимизме, рассказывает "Телеграф".

Как пишет Financial Times, украинские военные чиновники и западные эксперты сходятся во мнении, что армия страны сейчас сильнее, чем когда-либо с момента возвращения Трампа в Белый дом (вступил в должность в январе 2025 года). Киеву удается восполнять пробелы в помощи США за счет увеличения европейской поддержки и большей самодостаточности.

Главным козырем в рукаве Украины стали технологии, а именно — БПЛА (беспилотные летательные аппараты). С их помощью Киев нашел способ сделать российское преимущество в людях и технике экономически невыгодным.

"Производство дронов происходит в таких масштабах и с такой скоростью, которые трудно было представить еще год назад", — говорится в статье.

По мнению экспертов, технологический скачок повлиял сразу на несколько аспектов войны:

компенсировал российское преимущество в живой силе, увеличив потери врага;

российское преимущество в живой силе, увеличив потери врага; замедлил российское наступление с помощью ударов по логистике;

российское наступление с помощью ударов по логистике; подкосил российскую экономику благодаря дипстрайкам (дальнобойные удары);

российскую экономику благодаря дипстрайкам (дальнобойные удары); посеял панические настроения в РФ;

панические настроения в РФ; усугубил внутриполитическую ситуацию внутри России.

Подробнее о том, как и почему это работает — ниже.

Умная сила против "мясных штурмов"

Журналисты FT объясняют, что Украина, опираясь на кредиты ЕС в размере около €90 млрд, вливает ресурсы в отечественное производство оружия, стремясь снизить зависимость от западного вооружения и политических ограничений, которые часто его сопровождают. Страна с бешеной скоростью масштабирует производство наземных, морских и воздушных дронов, артиллерийских систем, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и даже баллистических и крылатых ракет.

"За первые четыре месяца этого года Министерство обороны Украины сообщило об экспоненциальном росте производства разведывательных дронов (на 441% по сравнению с общим показателем за весь 2025 год), ударных дронов средней дальности (на 312%) и систем глубокого поражения (на 53%). Согласно данным министерства, которые не могут быть независимо верифицированы, выпуск FPV-дронов с оптоволоконным управлением увеличился на 179%", — пишет издание.

Это значит, что там, где год назад врага встречал один украинский дрон, сегодня появляется целый рой, от которого практически невозможно спрятаться.

Однако важен не только масштаб, но и технологические инновации. Как отмечается в отчете Atlantic Council это происходит, в том числе, благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта и спутниковой связи в своих дронах.

Как технологии Украины заставили Запад переписывать мнение о войне

Ближние удары: 20 километров выжженной земли для оккупантов

Линия фронта превращается в "серую мясорубку"

Военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади, который часто бывает в Украине констатирует что, развернув рои FPV-дронов для создания 20-километровой зоны поражения (от линии фронта), Киев восстановил "паритет или превосходство на отдельных участках фронта в войне беспилотников".

"Украина, пожалуй, находится в лучшем военном положении в мае 2026 года, чем в мае 2025 года, а российские проблемы в 2026 году носят более системный характер, чем в 2025 году", — считает эксперт.

Системный кошмар, который устроили украинские дроны в 20-километровой зоне, привел к тому, что российская армия теперь теряет быстрее, чем обновляется. По данным министра обороны Федорова, на которые ссылается FT, в марте и апреле РФ теряла по 35 тысяч военных ежемесячно. В то же время путинская военная машина может затянуть на контракт лишь около 29,5 тысячи "добровольцев".

То есть Кремль уходит в стабильный "минус".

Факт: население российского города Беслан составляет также около 35 тысяч человек. То есть в настоящий момент Путин ежемесячно теряет в Украине по одному Беслану. За год при таких темпах потерь в РФ исчезнет, например, Калининград.

То, что Украина уже не только сравнялась, но и обходит РФ в технологиях, также заметили и в Институте изучения войны (ISW).

Так, например, директор по инновациям и открытому программному обеспечению в ISW Джордж Баррос недавно отметил, что "украинские силы, похоже, имеют незначительное преимущество с точки зрения технологий и инноваций в области беспилотников".

Кроме того, в другом отчете ISW утверждается, что тактическое превосходство Украины в использовании беспилотников на всем театре военных действий и кампании ударов средней дальности нейтрализовало преимущество РФ в живой силе, "нанеся российским войскам непропорционально большие потери личного состава и техники".

2. Мидлстрайк: паралич российской логистики

Российская логистика под ударами новых дронов разваливается на части

Именно эта новая для украинской войны зона (от 20 до 200 километров от линии фронта), по мнению аналитиков Atlantic Council, имеет критическое значение для российской логистики, снабжения войск и функционирования систем противовоздушной обороны.

"С появлением так называемых дронов "среднего удара" останавливать российское наступление на таких глубинах стало существенно проще и эффективнее", — заявляет бывший военнослужащий Сил беспилотных систем Украины Дмитрий Путята в комментарии FT, утверждая, что в настоящее время российская армия "не имеет возможности противостоять систематическому уничтожению своих складов, систем ПВО, радаров и так далее".

Свидетельством этого стало, например, то, что еще в апреле 1-й корпус Нацгвардии "Азов" заявил, что взял под контроль все вражеские логистические пути возле оккупированного Донецка. А Третий армейский корпус отчитался о том, что взял под огневой контроль Луганскую область. "Длинная рука" украинских средних дронов не дает покоя оккупантам даже на государственной границе между РФ и Украиной в этой области, а это более 200 километров от точек запуска.

Луганская область под огневым контролем

Граница Украины - Луганская область

По состоянию на конец мая известный французский осинтер Клемент Молин насчитал уже более 1000 ударов средней дальности с января 2026 года (речь идет только об атаках, которые удалось геолоцировать).

Very good animated maps from @tochnyi showing the evolution of ukrainian middle-strikes against russian occupied territories.



Videos include trucks count, ammunition depots, storage bases and overall strikes. https://t.co/gXBZpS97nN pic.twitter.com/yLHHWv4Rei — Clément Molin (@clement_molin) May 30, 2026

Из них:

35% — по складам и депо

20% — по технике

7% – по средствам ПВО

Цели мидлстрайков ВСУ

"Имейте в виду, что на карте отображаются только геолоцированные удары. На каждое опубликованное видео как минимум вдвое больше ударов, которые не удалось геолоцировать, и гораздо больше тех, которые не публикуются", — отмечает аналитик.

Рост количества атак ВСУ

При этом только за последнюю неделю эксперту удалось насчитать около 100 подтвержденных ударов. С каждым месяцем количество атак значительно растет.

"Что дальше? Эта ударная кампания отнюдь не единичный случай, она набирает обороты, и многие российские военные блогеры уже предупреждают о сложной ситуации. Это происходит на фоне больших трудностей, с которыми Россия сталкивается в этом году. Также впервые с 2023 года Россия в этом месяце теряет территорию (в частности серую зону возле Комара в Донецкой области). Украинская кампания ударов по тылу — одна из причин, почему российские наступательные действия испытывают трудности", — отмечает осинтер.

Серая зона в Донецкой области расширяется у населенного пункта Комар

Серая зона в Донецкой области расширяется у населенного пункта Комар

Синим обозначены удары по складам, а белым по топливу и электроподстанциям

Молин объясняет, что последствия для российской логистики выглядят очень серьезными и если Украина в течение лета предпримет контрнаступательные действия на отдельных участках, то сможет перерезать пути подкрепления, атаковать передвижение противника и уменьшить угрозу со стороны российских дронов благодаря активному применению средств РЭБ.

"Таким образом, логистическая ситуация для России становится все более критической. Даже если поражается относительно небольшая доля грузовиков, этого уже достаточно, чтобы создать серьезные проблемы в тылу, если тенденция сохранится", — считает аналитик.

FT пишет, что подобные события вынуждают российских военных сокращать расход топлива и удлинять логистические маршруты, перенося склады на расстояние 120–150 км вместо прежних 80 км, а в некоторых случаях — даже на территорию самой России.

Аналитики Atlantic Council добавляют, что удары средней дальности теперь угрожают перекрыть сухопутные пути, используемые Россией для снабжения оккупационных сил в Запорожской и Херсонской областях на юге Украины, а также на Крымском полуострове.

"Если нынешняя траектория сохранится, Москве вскоре станет все труднее использовать так называемый сухопутный мост в Крым, что поставит все российские силы вторжения на юге Украины в потенциально опасное положение", — прогнозируют эксперты.

Как отмечают в западной прессе, эффективность украинских мидлстрайков уже прочувствовали и z-блогеры. Так, например, российский z-канал "Рыбарь" на днях написал, что украинские удары средней дальности в оккупированных южных регионах, включая Крым, "становятся все более угрожающими".

Российские пропагандисты добавили, что рост числа ударов по грузовому транспорту с начала мая увеличил "риск дефицита определенных товаров на полуострове", отметив, что продажи бензина уже "ограничены". "Атаки на грузоперевозчиков на [Крымском] полуострове напрямую влияют на боеспособность Вооруженных сил РФ на южных фронтах, где ситуация и без того шаткая", — сообщал "Рыбарь".

Опасения "зетников" подтверждаются полным ходом. Ситуация для оккупационных псевдовластей Крыма и российской армии на полуострове становится крайне сложной. Больше всего "логистический локдаун" на себе ощутили местные автозаправки. Из-за отсутствия бензина на них Крым прямо сейчас примеряет на себя "демо-версию" СССР, где желанный продукт либо отсутствует, либо продается исключительно по талонам.

Талоны на бензин в Крыму

Очереди на заправках растягиваются на сотни метров, а на сайтах объявлений местные жители занимаются перепродажей топлива втридорога — ценники могут достигать 250 рублей за литр (~150 гривен).

Цены на бензин в Крыму

Эксперты ISW также отмечают, что Силы обороны Украины достигли в мидлстрайках заметных оперативных результатов.

"Главный из них — ухудшение способности России использовать ключевые логистические пути, соединяющие Россию с оккупированным Крымом, включая автомагистраль М-14 Ростов — Крым, а также логистические маршруты, соединяющие оккупированные территории юга Украины с Донецком", — говорится в отчете.

3. Дипстрайк: удары по кошельку и стабильности Кремля

Важная роль в стратегии Украины, напоминает FT, заключается и в дальних ударах, которые наносят ущерб нефтегазовому сектору, финансирующему кремлевскую военную машину.

В Институте изучения войны (ISW) отметили, что удары Украины по российским нефтебазам и заводам бьют по карману Кремля. Из-за огромных расходов на войну у России и так проблемы с "живыми" деньгами, а украинские атаки только усугубляют эту ситуацию.

Украинский президент Владимир Зеленский недавно получил документы от разведки о том, что Москве пришлось сократить свои активные нефтяные скважины. К слову, только одна из компаний закрыла 400 скважин. Кроме того, с начала 2026 года РФ сократила переработку нефти по меньшей мере на 10 процентов, а также испытывает трудности с перезапуском скважин по сравнению с другими государствами — производителями нефти.

О том, что Россия может остаться без горючего из-за рекордных ударов Украины по НПЗ (не менее 30 атак за май) пишут и аналитики Bloomberg. Авторы анализа отмечают, что Украина перешла к тактике повторных ударов по ключевым объектам, чтобы усложнить ремонт и вывести мощности из строя на более длительный период. В результате переработка нефти в России упала до самого низкого уровня с 2009 года, а Москва уже вынуждена ограничивать экспорт горючего и сдерживать внутренний рынок.

Кроме того, полученные данные свидетельствуют, что 11 российских финансовых учреждений готовятся к ликвидации, а восемь банковских учреждений не могут внутренне решить свои накопившиеся проблемы и вынуждены привлекать внешние ресурсы. Зеленский отметил, что дефицит федерального бюджета России составляет около 80 млрд долларов за первые пять месяцев 2026 года.

"Россия все больше борется с проблемами ликвидности после того, как постоянно истощала ликвидные резервы своего суверенного фонда благосостояния для финансирования войны и прибегала к продаже своих физических золотых резервов", — говорится в отчете.

Война, которую Кремль пытался держать "где-то далеко", все чаще приходит в российские регионы — взрывами, остановками аэропортов, атаками на нефтебазы и ощущением, что привычная безопасность исчезает. Журналисты FT также отмечают и то, что дальнобойные атаки вызывают недовольство войной среди российского населения.

"Удары украинских беспилотников стали регулярным явлением даже в таких удаленных от линии фронта районах, как Урал. Индекс "личного протестного потенциала" государственного социологического центра ВЦИОМ, отражающий готовность респондентов принимать участие в демонстрациях, в апреле вырос до 25% — самого высокого уровня с начала войны", — говорится в статье.

Также, согласно ВЦИОМ, в России продолжает падать рейтинг самого Путина и его партии "Единая Россия". Только за последнюю неделю мая уровень одобрения деятельности президента РФ рухнул на 1,9 процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей — до 67,5%. Пике рейтинга Путина продолжается на протяжении последних недель, совпадая по времени с дальнобойными ударами Украины, которые накладываются на недовольство от блокировок интернета. Не спасает даже то, что данные опросы являются провластным, а местные социологи даже меняли методы подсчета — динамика очевидна, а реальные цифры могут быть еще ярче.

Раздражение среди российского населения из-за дальнобойных ударов Украины в комментарии "Телеграфу" констатировал и известный украинский журналист Роман Цимбалюк, в свое время долго работавший в Москве.

"Мы все видим негативные комментарии. Их становится все больше и больше", — отметил Цимбалюк.

По его прогнозу, такой эффект от атак в будущем будет только нарастать и, возможно, в какой-то момент "сможет стать даже политическим фактором в России, влиять на Кремль и на принятие решений".

Также журналисты FT приводят цитату источника из российских бизнес-кругов, который передал нынешнее настроение россиян из-за украинских дипстрайков:

"Все в ярости. Люди [в российской элите] полностью согласны с тем, что это катастрофа. Это нужно как-то решать. Владимир Путин, правящий Россией с начала века, "крайне непопулярен", но при этом "стар и упрям".

В конце концов, даже близкие к власти российские политологи уже начали писать, что заморозка по линии фронта будет "победой", если удастся не пустить Украину в НАТО.

"Закрепление [ныне оккупированных] территорий за Россией было бы хорошим результатом и полной военной победой, если это будет сочетаться с ограничениями для вооруженных сил Киева и запретом для Украины на участие в военных альянсах или размещение иностранных войск. Бесконечно сжигать [свои] ресурсы в Малой Токмачке, преследуя воображаемые цели, не в интересах Москвы", — сказал Василий Кашин (профессор Высшей школы экономики в Москве)

Холодный душ для оптимистов

Украина начала побеждать в тактике и технологиях, но враг зажат и свирепствует, давя массой, и расслабляться — не время. Военный аналитик Франц-Штефан Гади в комментарии FT считает, что пока рано говорить о том, что инициатива полностью перешла к Киеву

"Россияне провели перегруппировку и лишь недавно увеличили темп операций", — сказал военный аналитик Франц-Штефан Гади в комментарии FT.

Гади считает, что "следующие несколько месяцев боев" покажут, оказалась ли стратегия Киева успешной. На данный момент, добавляет он, Украина имеет "качественный перевес в беспилотной войне, но Россия сохраняет количественное преимущество на всех фронтах".

