Эти дикие животные любят воровать ваши тапочки: зоолог рассказал, почему так

Эти животные могут быть переносчиками бешенства

Часто лисы могут играть резиновыми тапочками или чем-то похожим на пляжах, в селах и других городах. Такие случаи встречаются не только в Украине, но и Европе.

Об этом "Телеграфу" рассказал зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий. По его словам, основной причиной этого поведения является приспособление к условиям жизни вблизи людей.

"Я вам скажу тапочки — это по приколу всем лисам воровать. У меня семья живет в Вене прислали видео с камер слежения домовой территории, как ночью лисы воруют резиновые кроксы, оставленные на пороге дома. Сначала было подозрение на соседей, но анализ камер показал, что две молодые лисы бегают ночью, воруют и забавляются как маленькие щенки этими кроксами, а потом выбрасывают их в километре на дороге", — говорит зоолог.

Он добавляет, что также есть другие животные, которые "грешат" схожими играми, к примеру, барсуки. Но их в Украине почти не встретишь, чего не скажешь о Европе.

"Там животные уже максимально адаптированы к условиям жизни в урбоэкосистеме рядом с человеком. Потому что из-за фрагментации и трансформации их поселений, у них, как говорится, вариантов нет, потому что такой дикой природы, как у нас, в Европе почти не осталось", — резюмирует Дикий.

Для справки

Лиса — это опасный хищник, который может быть переносчиком бешенства, даже лисята. Эта смертельная болезнь поражает мозг животных и людей, поэтому занимать хищников нельзя. Одним из признаков бешенства является нетипичное поведение и отсутствие страха, часто демонстрирующие лисы в городах. Однако их визиты могут быть обусловлены голодом и попытками найти пищу.

