Перевірте, чи добре ви знаєте українську. Ці сім слів назвуть не всі

Вдосконалювати своє знання солов'їної ніколи не зайве

Українська мова набирає все більшої популярності, після початку повномасштабної війни багато російськомовних українців відмовляються від мови агресора. Такі люди, та навіть україномовні з дитинства, інколи можуть не знати тих чи інших слів.

Короткий тест, який допоможе перевірити свій рівень знання української, опублікував канал "IQ Ігри". Назвіть, як українською сказати про наступні явища, а потім звіртеся з правильними відповідями.

Як українською назвати:

1) Непрямі, обхідні дороги або стежки, що ведуть у бік від основного шляху

2) Високий, стрімкий берег або урвище

3) Небо в передвечірній імлі

4) Повторне відбиття звуку, що повертається після зіткнення з перешкодами

5) Важкопрохідні густо зарослі місця (ліси, хащі, болота)

6) По обидва боки чогось, з боків

7) Зерно, хлібні культури

Тест на знання української мови

Правильні відповіді

1) Манівці

2) Круча

3) Сутінки

4) Відлуння

5) Нетрі

6) Обабіч

7) Збіжжя

Проходження коротеньких тестів з мови не лише допомагає зрозуміти свій рівень, але й поповнює словниковий запас. За бажання можна дати відповідь ще на кілька запитань у відео:

Раніше "Телеграф" публікував короткий тест, який покаже, чи вмієте ви оминати поширені помилки в українській мові. Чи знаєте ви, наприклад, як правильно: відключити, вимкнути, чи можна використовувати обидва варіанти?