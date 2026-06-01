Зеленский поручил завершить войну к зиме: каковы настоящие шансы

Что мешает подписать мирное соглашение в указанные сроки?

Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил как можно быстрее завершить войну с Россией. Желаемый срок – до зимы текущего года.

"Телеграф" спросил у нейросети Chat GPT, насколько это возможно. Искусственный интеллект считает, что вероятный вариант – это не подписание соответствующего соглашения, а лишь прекращение боевых действий.

"Мое мнение: как сценарий прекращения активной фазы войны до зимы — это реалистично. Как сценарий полного завершения войны с окончательным мирным соглашением и решением всех территориальных вопросов — малореалистично", — написал он.

ИИ проанализировал информацию в сети и подчеркнул, что в выступлениях украинских чиновников акцент все чаще делается именно на завершении "горячей фазы", прекращении огня или замораживании фронта, а не на подписании всеобъемлющего мира.

"Сам Буданов в последние месяцы неоднократно говорил о переговорном процессе и возможности прекращения боевых действий, хотя и подчеркивал, что многое зависит от позиции РФ", – добавила нейросеть.

Она привела следующие аргументы:

Россия не демонстрирует признаков скорой победы, а ее официальные цели постепенно корректируются и сужаются.

И Украина, и западные партнеры имеют сильную мотивацию искать хотя бы временную стабилизацию фронта.

За последний год значительно выросло количество контактов, обменов и переговорных каналов, даже если они не дают быстрого результата.

В то же время главными факторами, мешающими завершить войну между Россией и Украиной в текущем году, Chat GPT считает то, что:

Окончательное решение зависит не только от Киева, но и Кремля.

Глава России Владимир Путин пока не показал готовности отказаться от ключевых требований к Украине.

Даже если будет перемирие, оно может оказаться неустойчивым и напоминать корейский сценарий: формально боевые действия остановлены, но конфликт не разрешен.

"До зимы возможно прекращение интенсивных боевых действий или определенное перемирие. Полное завершение войны до зимы я считаю маловероятным. То есть я бы воспринимал заявление Буданова не как прогноз "война закончится к зиме", а как сигнал, что украинские власти сейчас видят окно возможностей для попытки договориться о прекращении огня", — резюмировал ИИ.

Что произошло между двумя Кореями

Поскольку нейросеть сравнила ситуацию на Корейском полуострове с возможным перемирием между Украиной и РФ, кратко объясним этот кейс. После завершения активной фазы Корейской войны 1950–1953 годов мирный договор между двумя корейскими государствами так и не был подписан. 27 июля 1953 года стороны заключили только соглашение о перемирии, поэтому формально Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и Республика Корея до сих пор находятся в состоянии войны.

Несмотря на прекращение масштабных боевых действий, после 1953 между двумя Кореями неоднократно происходили военные обострения, диверсии и пограничные столкновения. Последнее большое обострение с жертвами произошло в 2010 году.

Однако после более чем 70 лет с момента объявления перемирия, в 2026 году из конституции КНДР убрали все упоминания о будущем воссоединении Корейского полуострова, а территория Северной Кореи впервые была определена как государство, граничащее с Китаем, Россией и Южной Кореей.

Фактически это означает отказ от многолетней официальной доктрины о существовании "единой корейской нации в одном государстве" и де-факто признании существования Республики Корея как отдельной страны.

Напомним, несмотря на значительные потери и ограниченные успехи на фронте, Москва продолжает делать ставку на военное давление. Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск остаются среди главных военных целей России. В то же время эксперты не исключают усиления боевых действий по другим направлениям.