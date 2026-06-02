От телефонов до чучел и кур: вы удивитесь, какие вещи украинцы забывают в такси
Найти потерянный гаджет можно с помощью локаторов
Украинцы довольно часто удивляют таксистов вещами, которые забывают авто после поездки. Среди них не только дорогой алкоголь или чемоданы, но и банки с консервированными огурцами или чучело кролика.
"Телеграф" расскажет о самых странных вещах, которые люди забывали в такси. Заметим, что вернуть любую вещь можно, обратившись в службу поддержки или к оператору такси.
В список самых популярных "находок" таксистов входят — телефоны, кошельки, ключи, наушники, шляпы, куртки и шарфы. Также в топе потерянных предметов регулярно оказываются рюкзаки, сумки и чемоданы.
Список странных забытых вещей:
- Палочка Гарри Поттера
- 15 кальянов
- Вареные яйца и свеча
- Грудное молоко
- Морской мох
- Бензопила
- Чучело кролика
- Букет из 100 красных роз.
- Моноцикл
- Писсуар
- Ведьмина метла
- Швейная машинка
- Игрушка крыса Реми
- Живая черепаха
- Перо павлина
- Рог для питья как у викингов
- Поддельная кровь
- Уши Шрека
- Бумаги о разводе
- Корниш куры
- 10 живых лобстеров
Добавим, что также часто украинцы забывают и продукты, среди которых термос с супом, 175 гамбургеров, крабовые ножки, 108 яиц, ведро сыра фета и 5 банок соленых огурцов.
Как вернуть забытые в такси вещи
- Обратитесь в службу поддержки. Если машину заказывали через приложение (например, Uber, Bolt, Uklon), нужно написать в службу поддержки в приложении.
- Позвоните водителю. В приложении или чеке может быть номер водителя, можно связать с ним.
- Используйте локаторы. Потерянную технику часто можно отследить через облачные сервисы типа "Локатора" (Apple) или "Найти устройство".
