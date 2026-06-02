От телефонов до чучел и кур: вы удивитесь, какие вещи украинцы забывают в такси

Татьяна Крутякова
Такси Новость обновлена 02 июня 2026, 09:26
Такси. Фото Коллаж, "Телеграф"

Найти потерянный гаджет можно с помощью локаторов

Украинцы довольно часто удивляют таксистов вещами, которые забывают авто после поездки. Среди них не только дорогой алкоголь или чемоданы, но и банки с консервированными огурцами или чучело кролика.

"Телеграф" расскажет о самых странных вещах, которые люди забывали в такси. Заметим, что вернуть любую вещь можно, обратившись в службу поддержки или к оператору такси.

В список самых популярных "находок" таксистов входят — телефоны, кошельки, ключи, наушники, шляпы, куртки и шарфы. Также в топе потерянных предметов регулярно оказываются рюкзаки, сумки и чемоданы.

Список странных забытых вещей:

  • Палочка Гарри Поттера
  • 15 кальянов
  • Вареные яйца и свеча
  • Грудное молоко
  • Морской мох
  • Бензопила
  • Чучело кролика
  • Букет из 100 красных роз.
  • Моноцикл
  • Писсуар
  • Ведьмина метла
  • Швейная машинка
  • Игрушка крыса Реми
  • Живая черепаха
  • Перо павлина
  • Рог для питья как у викингов
  • Поддельная кровь
  • Уши Шрека
  • Бумаги о разводе
  • Корниш куры
  • 10 живых лобстеров

Добавим, что также часто украинцы забывают и продукты, среди которых термос с супом, 175 гамбургеров, крабовые ножки, 108 яиц, ведро сыра фета и 5 банок соленых огурцов.

Как вернуть забытые в такси вещи

  • Обратитесь в службу поддержки. Если машину заказывали через приложение (например, Uber, Bolt, Uklon), нужно написать в службу поддержки в приложении.
  • Позвоните водителю. В приложении или чеке может быть номер водителя, можно связать с ним.
  • Используйте локаторы. Потерянную технику часто можно отследить через облачные сервисы типа "Локатора" (Apple) или "Найти устройство".

