От телефонов до чучел и кур: вы удивитесь, какие вещи украинцы забывают в такси

Найти потерянный гаджет можно с помощью локаторов

Украинцы довольно часто удивляют таксистов вещами, которые забывают авто после поездки. Среди них не только дорогой алкоголь или чемоданы, но и банки с консервированными огурцами или чучело кролика.

"Телеграф" расскажет о самых странных вещах, которые люди забывали в такси. Заметим, что вернуть любую вещь можно, обратившись в службу поддержки или к оператору такси.

В список самых популярных "находок" таксистов входят — телефоны, кошельки, ключи, наушники, шляпы, куртки и шарфы. Также в топе потерянных предметов регулярно оказываются рюкзаки, сумки и чемоданы.

Список странных забытых вещей:

Палочка Гарри Поттера

15 кальянов

Вареные яйца и свеча

Грудное молоко

Морской мох

Бензопила

Чучело кролика

Букет из 100 красных роз.

Моноцикл

Писсуар

Ведьмина метла

Швейная машинка

Игрушка крыса Реми

Живая черепаха

Перо павлина

Рог для питья как у викингов

Поддельная кровь

Уши Шрека

Бумаги о разводе

Корниш куры

10 живых лобстеров

Добавим, что также часто украинцы забывают и продукты, среди которых термос с супом, 175 гамбургеров, крабовые ножки, 108 яиц, ведро сыра фета и 5 банок соленых огурцов.

Как вернуть забытые в такси вещи

Обратитесь в службу поддержки. Если машину заказывали через приложение (например, Uber, Bolt, Uklon), нужно написать в службу поддержки в приложении.

Позвоните водителю. В приложении или чеке может быть номер водителя, можно связать с ним.

Используйте локаторы. Потерянную технику часто можно отследить через облачные сервисы типа "Локатора" (Apple) или "Найти устройство".

