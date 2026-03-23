Не начинайте ремонт и не переставляйте мебель: что строго запрещено делать 23 марта
Нежелательными в этот день считаются показательная гордыня, хвастовство и демонстративное поведение
В этот понедельник, 23 марта, православные христиане и греко-католики чтят память преподобномученика Никона Сицилийского и его 199 учеников, а также преподобного Никона Киево-Печерского по новому стилю. По старому календарю событие отмечалось 4 апреля.
Никон Сицилийский был воином и воспитывался в языческой среде, но после обращения принял христианство, впоследствии стал монахом, а затем епископом. Вместе со своими учениками он подвергся преследованиям и был казнен за веру.
Другой святой в этот день — Никон Киево-Печерский. Онодин из ранних подвижников Киево-Печерского монастыря. Его считают одним из первых пострижеников преподобного Антония, а также связывают с развитием монашеской традиции и летописания в Лавре.
Традиции и приметы 23 марта
В народе день считали удачным для спокойного домашнего труда, наведения порядка без излишней суеты, а также для дел, требующих внимательности и терпения. Важной традицией было воздержание — как в поведении, так и в словах.
- если день ясный и тихий, весна будет теплой;
- туман утром – знак неустойчивой погоды и затяжного потепления;
- дует сильный ветер — в ближайшие дни тепло еще не задержится;
- сырой и пасмурный – ждите влажной весны.
Что нельзя делать 23 марта
- ссориться, выяснять отношения и провоцировать конфликты – день связывали со сдержанностью и духовной дисциплиной;
- браться за дела в спешке, без продуманного решения — так можно навредить себе;
- делать ремонт или перестановку мебели – есть риск навлечь беды;
- устраивать громкие гуляния – этот день лучше провести в тишине.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2026 году отмечают День дедушки. Узнайте дату праздника.