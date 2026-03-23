Не починайте ремонт і не переставляйте меблі: що суворо заборонено робити 23 березня
Небажаними в цей день вважаються показова гординя, хвастощі та демонстративна поведінка
Цього понеділка, 23 березня, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять преподобномученика Нікона Сицилійського та його 199 учнів, а також преподобного Нікона Києво-Печерського за новим стилем. За старим календарем подія відзначалася 4 квітня.
Нікон Сицилійський був воїном і виховувався в язичницькому середовищі, але після навернення прийняв християнство, згодом став ченцем, а потім єпископом. Разом зі своїми учнями він зазнав переслідувань і був страчений за віру.
Інший святий цього дня — Нікон Києво-Печерський. Він один із ранніх подвижників Києво-Печерського монастиря. Його вважають одним із перших пострижеників преподобного Антонія, а також пов’язують із розвитком чернечої традиції та літописання в Лаврі.
Традиції та прикмети 23 березня
У народі день вважали вдалим для спокійної домашньої праці, наведення ладу без зайвої метушні, а також для справ, які потребують уважності й терпіння. Важливою традицією була стриманість — як у поведінці, так і в словах.
- якщо день ясний і тихий — весна буде теплою;
- туман зранку — знак нестійкої погоди й затяжного потепління;
- дме сильний вітер — найближчими днями тепло ще не втримається;
- сирий і похмурий — чекайте на вологу весну.
Що не можна робити 23 березня
- сваритися, з’ясовувати стосунки та провокувати конфлікти — день пов’язували зі стриманістю й духовною дисципліною;
- братися за справи поспіхом, без продуманого рішення — так можна нашкодити собі;
- робити ремонт або перестановку меблів — є ризик накликати біди;
- влаштовувати гучні гуляння — цей день краще провести в тиші.
