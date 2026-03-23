Несет угрозу лесам и мог мигрировать из Украины: в Европе обнаружили опасного жука

Это насекомое активно расселяется по территориям.

В Польше обнаружен новый опасный вредитель — непарник азиатский (nieparek azjatycki ). Этот жук является агрессивным чужеземным видом, который, вероятно, попал в страну вместе с ввозимой из Украины древесиной.

Откуда он появился

Вредитель происходит из Дальнего Востока. Сначала он был занесен на территорию Украины, а уже оттуда попал в Польшу. Доктор Томаш Мокшицкий, энтомолог с лесного факультета SGGW (Варшавского университета естественных наук), который и дал насекомое польское название, отмечает, что появление таких видов является следствием потепления климата.

Непарник азиатский (nieparek azjatycki)

Чем он опасен

Хотя непарник азиатский значительно меньше родного для Польши короеда-печатника, он способен нанести серьезный ущерб лесам.

Насекомое имеет тенденцию к стремительному увеличению популяции. Поскольку вредители живут под корой или внутри древесины, обычная авиационная обработка лесов препаратами малоэффективна – большинство веществ задерживается кронами деревьев или стекает по коре, не попадая внутрь насекомых. Подобные виды (например, уже распространившийся Польшей) деревоточец японский атакуют даже срубленную и подготовленную к транспортировке древесину, прокладывая в ней ходы всего за несколько дней.

Как выглядит непарник азиатский (nieparek azjatycki)

Впервые этот вид был обнаружен в лесничестве Красичин (Nadleśnictwo Krasiczyn). В Польше среди 113 видов короедов уже насчитывается пять чужеземных. Ученые прогнозируют, что из-за дальнейшего потепления климата непарник азиатский будет продолжать распространяться по территории страны, что может стать серьезной проблемой для лесного хозяйства в ближайшее время.

Поселок Красичин расположен в Подкарпатском воеводстве. Оно находится всего в 10-15 километрах от границы с Украиной (ближайший большой пункт с украинской стороны — город Мостиска, Львовская область).

Непарник азиатский ( Xyleborinus attenuatus ) уже присутствует в Украине. Поскольку он попал в Польшу именно с нашей территории, он не просто охватит области, а уже активно в них расселяется.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где зимовали ежи и что они ели.