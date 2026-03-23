Несе загрозу лісам і міг мігрувати з України: у Європі виявили небезпечного жука

Ця комаха активно розселяється територіями

У Польщі виявлено нового небезпечного шкідника — непарника азійського (nieparek azjatycki). Цей жук є агресивним чужоземним видом, який, ймовірно, потрапив до країни разом із деревиною, що ввозилася з України.

Звідки він з'явився

Шкідник походить з Далекого Сходу. Спочатку він був занесений на територію України, а вже звідти потрапив до Польщі. Доктор Томаш Мокшицький, ентомолог із лісового факультету SGGW (Варшавського університету природничих наук), який і дав комахi польську назву, зазначає, що поява таких видів є наслідком потепління клімату.

Непарник азійський (nieparek azjatycki)

Чим він небезпечний

Хоча непарник азійський значно менший за рідного для Польщі короїда-друкаря, він здатен завдати серйозної шкоди лісам.

Комаха має тенденцію до стрімкого збільшення популяції. Оскільки шкідники живуть під корою або всередині деревини, звичайна авіаційна обробка лісів препаратами малоефективна — більшість речовин затримується кронами дерев або стікає по корі, не потрапляючи всередину до комах. Подібні види (наприклад, деревоточець японський, який вже поширився Польщею) атакують навіть зрубану та підготовлену до транспортування деревину, прокладаючи в ній ходи всього за кілька днів.

Як виглядає непарник азійський (nieparek azjatycki)

Вперше цей вид був виявлений у лісництві Красічин (Nadleśnictwo Krasiczyn). Наразі в Польщі серед 113 видів короїдів вже налічується п’ять чужоземних. Науковці прогнозують, що через подальше потепління клімату непарник азійський продовжуватиме поширюватися територією країни, що може стати серйозною проблемою для лісового господарства найближчим часом.

Селище Красічин розташоване в Підкарпатському воєводстві. Воно знаходиться всього за 10–15 кілометрів від кордону з Україною (найближчий великий пункт з українського боку — місто Мостиська, Львівська область).

Непарник азійський (Xyleborinus attenuatus) вже присутній в Україні. Оскільки він потрапив до Польщі саме з нашої території, він не просто "охопить" області, а вже активно в них розселяється.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зимували їжаки і що вони їли.