Назвали на честь російського імператора? Яке місто в Україні й досі не перейменували

Вважається, що тут зникли вагони з золотом під час революції у 1919

За часи незалежності України було перейменовано багато міст, однак деякі й досі носять назви, пов'язані з російськими правителями. До прикладу, Олександрія на Кіровоградщині.

"Телеграф" розповість, чому це місто й досі не перейменували. Зауважимо, що заснували Олександрію ще у 1746 році.

Від тоді населений пункт називався Усівка, пізніше перейменували в Бечей. А от Олександрійськом місто стало у XVIII ст. за правління Російською імперією Катериною II. Цікаво, що достеменно історики не знають, що саме послугувало причиною зміни назви, але є теорія, що місто назвали на честь онука російської імператриці Олександра Павловича.

Катерина II

Каланча в Олександрії. Фото: відкриті джерела

Пізніше назву пом'якшили до Олександрії, але понад 10 років назад планувалось змінити це. Втім ні міська влада, ні мешканці міста не підтримали перейменування. Адже вважають, що назва міста суто українська, а асоціації з Російською імперією помилкові. Додають "вогню" в цю тему й історики, які мають кілька теорій походження назви.

Чому Олександрія має таку назву:

Катерина II посприяла перейменуванню міста на честь свого онука Олександра;

У XVIII під час наступу Османської імперії тут будували оборонні споруди, одна з яких називалась Олександрійське шанець;

Названа на честь одного зі святих: Олександр I Александрійський, Олександр Свірський (чудотворець) та Олександр Невський.

Театр в Олександрії

Легенда про загублене золото

Окрім назви, досить цікавою в історії Олександрі є легенда про золото. Адже у 1919 році загони отамана Никифора Григор'єва, звільняючи Одесу від білогвардійців, захопили цінності Одеського державного банку. Йдеться про 124 кілограми золота у злитках, 238 пудів (тобто 3 тисячі 808 кілограмів) срібла та 1 мільйон 285 тисяч 185 карбованців золотими монетами царського карбування.

Як раніше виглядала Олександрія. Фото: Вікіпедія

Вагони з золотом прямували через Олександрію і на якомусь відтинку просто зникли. Напередодні цього Григор'єва вбили, ймовірніше, на тлі того, що він постав проти УНР та батька тодішньої революції Махна. Поки більшовики, білогвардійці та інші угруповування воювали, вагони з золотом загубились остаточно. Навіть сьогодні ніхто не знає, де вони та кому належать.

