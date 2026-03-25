Во времена Януковича переименовали только один город: его назвали в честь подруги Ганди

В историю этот город вошел еще и стартом всесоюзной гонки по результату

Еще до масштабной волны декоммунизации в Украине возвращали городам исторические названия, но этот процесс был очень медленным. Например, при каденции беглого президента Виктора Януковича название изменили только один город — Ирмино.

Этот город находится на оккупированной территории Луганской области. Его название изменили в 2010 году решением Верховной Рады по просьбе Луганского облсовета. Интересно, что название происходит от женского имени Ирма, поэтому на украинском языке должно иметь форму "Ирмине".

Местное общество также проголосовало за название Ирмино на референдуме. Предыдущее название — "Теплогорск" не нравилось большинству населения. Всего в городе жили около 11 тысяч человек.

Старая стелла "Теплогорск"

Новая стелла с названием Ирмино/ novynarnia.com

В честь кого назвали Ирмино

Основная версия происхождения названия связана с реальной исторической фигурой – Ирмой Манциарли (врожденной Ирмингардой Лютер), женой горного инженера Степана Манциарли, который в конце XIX века начал промышленную разработку угля в этом регионе. Они поженились в Харькове, Ирма была моложе мужчины на 22 года.

Из Харькова семья переехала во Францию, где Ирма раскрыла свой потенциал. Она была студенткой "Высшей школы практических исследований", изучала санскрит, историю и религию Индии. Много путешествовала – посетила Индию, Цейлон, Японию, Корею, Китай, Палестинк, Сирию. Написала книгу о своих путешествиях. Среди ее друзей были Махатма Ганди, Николай и Елена Рерих, Джидду Кришнамурти и другие. Она также была известной меценаткой и деятелем теософского сообщества.

«Бхагавад-гита», переведенная с английского и санскрита А. А. Каменской и И. В. де Манциарли в 1914 г.

Ее муж Степан Манциарли де Деллинести в это время развивал добывающую промышленность в Российской империи. Переименование поселка и рудника в Ирминский почти совпадает по времени с рождением его первенцы Ирмой Манциарли в Харькове.

Люди здесь жили и до этого

Первое поселение здесь основали еще в 1808 году – село Петровка. Село развивалось и объединилось с соседним — Дмитровкой. С 1898 года здесь действовал Ирминский каменноугольный рудник с рабочим поселком при нем. Во времена СССР предприятия по добыче известняка и шахты активно работали. С 1936 года считается городом и имеет станцию "Теплогорск". Интересно, что названием города "Теплогорск" стал только в 1977 году.

Ирминский рудник в 1930-х miningwiki.ru

Город известен тем, что сам на шахте "Центральная-Ирмино" Алексей Стаханов установил свой рекорд, положивший начало стахановскому движению.

