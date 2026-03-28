Мутный бульон для холодца больше не проблема: одно яйцо спасет праздничное блюдо (видео)

Если у вас получился мутный бульон, ситуацию очень легко исправить

Приготовить холодец, чтобы он был прозрачным и хорошо застыл, может показаться целой наукой. У профессиональных поваров есть свои хитрости приготовления, и блюдо всегда получается идеальным. А у тех, кто готовит холодец впервые, бульон может выйти мутным. Но эту ситуацию легко исправить. В этом поможет яйцо.

Как сделать прозрачный бульйон для холодца

Первое правило — во время приготовления бульон не должен сильно кипеть. Варить его нужно на медленном огне в течение 3-4 часов. Если на поверхности появляются пузырьки, пламя следует убавить до минимума — жидкость должна лишь слегка "томиться".

Если же бульон все равно получился мутным, на помощь придет обычное яйцо. Этот метод называется "оттяжка". Для 2-3 литров бульона достаточно одного белка. Белок свяжет частицы, которые делают бульон мутным, поднимет их на поверхность, после чего жидкость станет чистой и светлой.

Как правильно добавлять белок

Из готового бульона достаньте мясо, уберите лишний жир и дайте жидкости немного остыть — до температуры около 70–80 градусов. Белок слегка взбейте до легкой пены, влейте его тонкой струйкой в бульон и хорошо перемешайте. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и доведите до кипения. Когда белок свернется, на поверхности образуется пенка — ее нужно осторожно снять.

После этого процедите бульон через марлю. В результате холодец получится прозрачным, аккуратным на вид и хорошо застынет без лишних усилий.

