Мутний бульйон для холодцю більше не проблема: одне яйце врятує святкову страву (відео)

Якщо у вас вийшов мутний бульйон, ситуацію дуже легко виправити

Приготувати холодець, щоб він був прозорим і добре застиг, може здатися цілою наукою. У професійних кухарів є свої хитрощі приготування, і страва завжди виходить ідеальною. А у тих, хто готує холодець вперше, бульйон може вийти мутним. Але цю ситуацію легко виправити. У цьому допоможе яйце.

Як зробити прозорий бульйон для холодця

Перше правило — під час приготування бульйон не повинен сильно кипіти. Варити його потрібно на повільному вогні протягом 3–4 годин. Якщо на поверхні з’являються бульбашки, полум’я слід зменшити до мінімуму — рідина має лише злегка "томитися".

Якщо ж бульйон все одно вийшов мутним, на допомогу прийде звичайне яйце. Цей метод називається "відтяжка". Для 2–3 літрів бульйону достатньо одного білка. Білок зв'яже частинки, які роблять бульйон мутним, підніме їх на поверхню, після чого рідина стане чистою і світлою.

Як правильно додавати білок

З готового бульйону дістаньте м’ясо, приберіть зайвий жир і дайте рідині трохи охолонути — до температури близько 70–80 градусів. Білок злегка збийте до легкої піни, влийте його тонкою цівкою в бульйон і добре перемішайте. Поставте каструлю на слабкий вогонь і доведіть до кипіння. Коли білок згорнеться, на поверхні утвориться пінка — її потрібно обережно зняти.

Після цього процідіть бульйон через марлю. В результаті холодець вийде прозорим, охайним на вигляд і добре застигне без зайвих зусиль.

