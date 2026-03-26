Как пожарить рыбу без запаха и сделать ее сочной: секрет с сахаром

Благодаря сахару рыба получается сочной внутри, с румяной корочкой снаружи и более мягкой на вкус

В приготовлении рыбы нет ничего сложного. Но не всегда получается пожарить ее с хрустящей корочкой и при этом не пересушить.

У профессиональных поваров есть небольшой секрет, который гарантирует, что рыба получится сочной, хорошо прожаренной и при этом с аппетитной корочкой. Все, что нужно сделать, это добавить к ней немного сахара.

Для чего посыпать рыбу сахаром

Сахар при нагревании быстро карамелизуется, то есть плавится и превращается в золотистую корочку. Это происходит быстрее, чем во время простого обжаривания. Таким образом рыба получается с аппетитной золотистой корочкой снаружи и остается сочной внутри.

При этом рыба не получается сладкой. Сахар придает слегка уловимый привкус, при этом смягчает резкий "рыбный" запах и делает вкус более сбалансированным.

Как пожарить рыбу с золотистой корочкой

Перед жаркой слегка посыпьте рыбное филе сахаром, советует The Daily Meal. Для этого понадобится примерно ½ чайной ложки на 450 г рыбы. Можно использовать как белый, так и коричневый сахар, но второй даст чуть больше сочности. Смажьте сковороду маслом, выложите рыбу стороной с сахаром вниз и обжарьте до румяной корочки. Затем переверните и, при желании, доведите до готовности в духовке при высокой температуре (около 220 °C).

