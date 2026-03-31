Новые дом и машина, а еще — огромный долг: начальник одного из ТЦК в Днепре удивляет декларацией

Общая стоимость покупок превысила 2 миллиона гривен

Семья начальника одного из отделений ТЦК Днепра за 2025 год приобрела новое жилье и автомобиль. Однако также у супругов появился немаленький долг.

Об этом свидетельствуют данные из декларации военного. Речь идет о начальнике отделения Соборного районного ТЦК в Днепре Валерии Черном.

Приобретения семьи Черных в 2025 году

Супруга военного Лилия Рейнгольдова стала хозяйкой жилого дома на 69 квадратов в городе Днепр. Стоимость покупки составила 1 406 000 гривен.

Декларация начальника ТЦК

А Валерий в этом же году приобрел автомобиль Mazda CX-5 2020 года выпуска за 1 046 052 гривен. Средняя стоимость такого авто на вторичном рынке сейчас составляет 20-25 тысяч долларов (850 000-1 100 000 гривен).

Mazda CX-5 2020

Доход

Валерий Черный заработал в ТЦК за год 306 485 гривен.

Еще 250 тысяч составила пенсия.

37 100 — проценты.

Супруга начальника ТЦК получила 11 530 гривен процентов.

Примечательно, что семейство в 2025 году взяло в долг 2 миллиона гривен. Однако общая стоимость покупок превысила данную сумму.

