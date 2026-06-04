Могут оштрафовать? Что ждет украинцев, которые не оцифруют трудовую вовремя

Бумажные документы не утрачивают силу

Уже 10 июня в Украине должен закончиться срок оцифровки трудовых книжек. Однако у многих возникает вопрос: можно ли это сделать после этого числа и будут ли штрафовать за несвоевременность.

Как напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), переход на электронные трудовые книжки продолжается и 10 июня он не закончится. Но для граждан установили четкий дедлайн.

Оцифровать трудовую можно как онлайн на портале ПФУ, так и в пенсионном отделении в любом городе. Также есть возможность это сделать и в ЦНАПе. Заметим, что украинцы могут подать документы самостоятельно или это сделает работодатель.

Можно ли подать документы после 10 июня

Да, ведь сервис продолжит работать над переходом на электронную форму трудовых. Также продолжится прием заявлений через отделение ПФУ или ЦНАПа. Основная цель этой цифровизации – это постепенный переход с бумажных носителей на электронные.

Однако классические трудовые книжки остаются в силе, в частности, для подтверждения стажа до 1 января 2004 года во время назначения пенсии. Кроме того, законодательство не предусматривает никаких штрафов за то, что трудовая книжка не оцифрована до установленного срока.

Можно ли оцифровать трудовую после 10 июня

Пенсионный фонд призывает не волноваться из-за дедлайны, ведь процесс цифровизации не закончится 10 июня.

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