Нові будинок та машина, а ще — величезний борг: начальник одного із ТЦК у Дніпрі дивує декларацією
Загальна вартість покупок перевищила 2 мільйони гривень
Сім’я начальника одного з відділень ТЦК Дніпра за 2025 рік придбала нове житло та автомобіль. Однак також у подружжя з’явився чималий борг.
Про це свідчать дані із декларації військового. Йдеться про начальника відділення Соборного районного ТЦК у Дніпрі Валерія Чорного.
Придбання сім’ї Чорних у 2025 році
Дружина військового Лілія Рейнгольдова стала господаркою житлового будинку на 69 квадратів у місті Дніпро. Вартість покупки склала 1 406 000 гривень.
А Валерій цього ж року придбав автомобіль Mazda CX-5 2020 року випуску за 1 046 052 гривень. Середня вартість такого авто на вторинному ринку зараз становить 20-25 тисяч доларів (850 000-1 100 000 гривень).
Дохід
- Валерій Чорний заробив у ТЦК за рік 306 485 гривень.
- Ще 250 тисяч становила пенсія.
- 37 100 — відсотки.
Дружина начальника ТЦК отримала 11530 гривень відсотків.
Примітно, що сімейство у 2025 році взяло у борг 2 мільйони гривень. Проте загальна вартість покупок перевищила цю суму.
