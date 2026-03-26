Жена главы Хмельницкого ТЦК любит тяжелый люкс и получает пенсию: это еще не все из декларации (фото)

Ранее военком работан председателем Дунаевецкой райгосадминистрации

Временно исполняющий обязанности начальника Хмельницкого ТЦК Ярослав Купчик хранит "под матрасом" тысячи долларов. А его супруга любит дорогие брендовые вещи.

Об этом свидетельствует годовая декларация военного, а также публикации в местных СМИ. Так, по данным журналистов, которые проанализировали фото Инги Купчик (в настоящий момент её Instagram уже закрыт), супруга временно исполняющего обязанности начальника Хмельницкого ТЦК была замечена в такой одежде и аксессуарах:

Saint Laurent YSL Monogram Leather Belt (пояс) – рыночная цена ~ 20 800 грн;

Saint Laurent LE 5A7 Bag (сумочка) – рыночная цена ~ 96 900 грн;

Dior Walk’n’ Dior Platform Sneaker Blue Dior Oblique (кроссовки) – рыночная цена ~ 43 000–55 000 грн.

Чем владеет семья Купчик

Доход:

Ярослав за 2025 год заработал 456 467 гривен зарплаты в ТЦК. Также военный получил около 60 тысяч гривен социальных выплат.

В это же время его супруга получила 39 190 пенсии, а также 200 100 гривен от отчуждения движимого имущества.

Декларация Ярослава Купчик

Согласно предположениям СМИ, Инга Купчик может иметь инвалидность. В комментариях под постом медиа пользователи также строят свои догадки о происхождении пенсии супруги военного.

Сбережения:

Ярослав Купчик хранит 100 тысяч гривен, 12 тысяч долларов (~520 тысяч гривен),10 тысяч евро (~500 тысяч гривен).

При этом Инга также имеет сбережения, которые еще больше, чем у мужа: 150 тысяч гривен, 68 тысяч долларов (~3 400 000 гривен).

Декларация Ярослава Купчик

Итого семья хранит: ~ 4 670 000 гривен.

Транспорт:

Супруга Купчика ездит на Toyota Corolla 2019 года выпуска, которую приобрела в 2022 году (стоимость не указана). В настоящий момент на вторичном рынке такую машину можно приобрести по цене 15-20 тысяч долларов (750 000-100 000 гривен).

У Ярослава Купчика имеется мотоцикл Yamaha 1996 года, который он приобрел в 2012 году за 8 тысяч гривен.

Декларация Ярослава Купчик

Ярослав Купчик

Родился 13 февраля 1988 года в Черновцах

Высшее образование получил в Хмельницком университете управления и права по специальности "Правоведение" — квалификация "Юрист".

Работал прокурором военной прокуратуры Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины

Председателем Дунаевецкой райгосадминистрации

Напомним, ранее мы писали о тайнах декларации экс-замкомандующего Нацгвардией.