Укр

Жена главы Хмельницкого ТЦК любит тяжелый люкс и получает пенсию: это еще не все из декларации (фото)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Ярослав Купчик
Ярослав Купчик. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ранее военком работан председателем Дунаевецкой райгосадминистрации

Временно исполняющий обязанности начальника Хмельницкого ТЦК Ярослав Купчик хранит "под матрасом" тысячи долларов. А его супруга любит дорогие брендовые вещи.

Об этом свидетельствует годовая декларация военного, а также публикации в местных СМИ. Так, по данным журналистов, которые проанализировали фото Инги Купчик (в настоящий момент её Instagram уже закрыт), супруга временно исполняющего обязанности начальника Хмельницкого ТЦК была замечена в такой одежде и аксессуарах:

  • Saint Laurent YSL Monogram Leather Belt (пояс) – рыночная цена ~ 20 800 грн;
  • Saint Laurent LE 5A7 Bag (сумочка) – рыночная цена ~ 96 900 грн;
  • Dior Walk’n’ Dior Platform Sneaker Blue Dior Oblique (кроссовки) – рыночная цена ~ 43 000–55 000 грн.
Чем владеет семья Купчик

Доход:

Ярослав за 2025 год заработал 456 467 гривен зарплаты в ТЦК. Также военный получил около 60 тысяч гривен социальных выплат.

В это же время его супруга получила 39 190 пенсии, а также 200 100 гривен от отчуждения движимого имущества.

Согласно предположениям СМИ, Инга Купчик может иметь инвалидность. В комментариях под постом медиа пользователи также строят свои догадки о происхождении пенсии супруги военного.

Комментарии
Комментарии

Сбережения:

Ярослав Купчик хранит 100 тысяч гривен, 12 тысяч долларов (~520 тысяч гривен),10 тысяч евро (~500 тысяч гривен).

При этом Инга также имеет сбережения, которые еще больше, чем у мужа: 150 тысяч гривен, 68 тысяч долларов (~3 400 000 гривен).

Итого семья хранит: ~ 4 670 000 гривен.

Транспорт:

Супруга Купчика ездит на Toyota Corolla 2019 года выпуска, которую приобрела в 2022 году (стоимость не указана). В настоящий момент на вторичном рынке такую машину можно приобрести по цене 15-20 тысяч долларов (750 000-100 000 гривен).

У Ярослава Купчика имеется мотоцикл Yamaha 1996 года, который он приобрел в 2012 году за 8 тысяч гривен.

Ярослав Купчик

  • Родился 13 февраля 1988 года в Черновцах
  • Высшее образование получил в Хмельницком университете управления и права по специальности "Правоведение" — квалификация "Юрист".
  • Работал прокурором военной прокуратуры Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины
  • Председателем Дунаевецкой райгосадминистрации

Напомним, ранее мы писали о тайнах декларации экс-замкомандующего Нацгвардией.

Теги:
#Декларация #ТЦК