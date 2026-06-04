В "АТБ" туалеты для избранных? Может ли покупатель воспользоваться уборной в маркете

По законодательству Украины магазины не являются общепитами

В магазинах "АТБ" есть собственные туалеты, но в сети действуют определенные ограничения по их пользованию. Об этом знают не все украинцы.

Как отметила девушка в Threads, она впервые увидела туалет в "АТБ". Не просто коморку со словами "Служебное помещение", а дверь, где есть отметки туалета.

"С каких пор в "АТБ" есть туалеты? Они общего пользования?" – говорится в сообщении.

Заметим, что в супермаркетах действительно есть туалеты, но в сети "АТБ" они в основном для персонала. Ведь по законодательству Украины магазины не являются общепитами, они не обязаны предоставлять свободный доступ к туалетам для всех посетителей.

В случае критической ситуации администрация или охрана могут пойти на встречи покупателям и разрешить воспользоваться туалетом. Обычно это касается пожилых людей, беременных и людей с детьми. Однако об этом знают не все украинцы, поэтому кто-то даже создал петицию об обязательных туалетах для посетителей в "АТБ" и "Сільпо". Правда, достаточное количество подписей она не набрала.

В комментариях пользователи добавляли, что неоднократно пользовались туалетом в супермаркете после того, как обратились к работникам. Люди писали:

Кажется, потому что магазины – это публичные места, где туалеты должны быть в доступе для всех.

Во всех черных "АТБ" должны быть.

Открыла для себя этот мир, когда с беременным животом и пяти метров пройти не могла. Меня тогда охранники водили писать. Недавно, только зашла в "АТБ" мой сын торжественно "Писять хочу", я даже рот открыть не успела, как какая-то работница: "Тааак, кто здесь в туалет хочет? Все за мной, я отведу!!!"

Женщины с детьми просили разрешения воспользоваться туалетом и проводили их в подсобное помещение.

В каждом "АТБ" есть. Просите у охраны и они проведут. Там даже биде есть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кассирша "АТБ" назвала самую "бесячую" привычку покупателей.